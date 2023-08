Høiland advarer: – Da har du tapt kampen på forhånd

MOLDE-HELT: Tommy Høiland scoret på et helfrekt straffespark for Molde i Istanbul i 2015. Nå spiller han i Sandnes Ulf, men følger fremdeles gamleklubben. Foto: Fredrik Slabinski

I september 2015 stod Molde for et av de største sjokkene i Europa League, da det tyrkiske storlaget Fenerbahçe ble slått 3-1 i Istanbul.

I sentrum av begivenhetene stod den nåværende Sandnes Ulf-spissen Tommy Høiland.

Først scoret han på et herlig «panenka»-straffe, før han serverte Mohamed Elyounoussi på en strålende stupheading. Martin Linnes satte inn Moldes tredje scoring da Robin van Persie, Nani, Raul Meireles og resten av Fenerbahce-stjernene ble senket på eget gress.

– Vi var en gjeng kompiser som gikk utpå der og koste oss. Vi hadde ikke noe press på oss. Vi kalte gruppen i Europaligaen for en «Champions League-gruppe», ettersom vi var i gruppe med Ajax, Celtic og Fenerbahce, minnes Tommy Høiland når TV 2 møter ham i Stavanger Sentrum.

Trosset treneren

Angriperen glemmer heller ikke sitt iskalde «panenka»-straffe i Istanbul med det første. Han kaller det råfrekke straffesparket som stilnet hjemmefansen for et av de største høydepunktene i sin lange og innholdsrike karriere.

– Jeg har egentlig aldri slitt med nerver før kamp. Som liten gutt på løkka var det slike anledninger man drømte om. Så det var egentlig bare å nyte øyeblikket, stenge lyden fra publikum ute og la det stå til. Heldigvis gikk den inn, smiler Høiland og fortsetter:

– Jeg tenkte bare at jeg skulle kjøre en «panenka» og satse på det gikk fint. Jeg hadde sagt til keepertreneren før kampen, at blir det straffespark, så tar jeg en «panenka». Glem det, sa treneren, men resten er historie, ler han.

Angriperen følger fremdeles sine gamle lagkamerater i Molde, og vet hva som står på spill dersom klubben fra «Rosenes by» står for en ny bragd i Tyrkia og snur 2-3-tapet på hjemmebane til seier på bortebane.

– Da har du tapt før kampen er spilt



Dersom Molde kommer seg til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering vil det totalt tikke inn et sted på mellom 200 og 300 millioner kroner inn på klubbkontoen.

– Men jeg tror ikke noen fotballspillere tenker på penger og hva som står på spill. Da har du tapt kampen før den er spilt. Med 40.000-50.000 tilskuere på tribunen er fokuset på det du skal gjøre, og leve i din egen boble. Først etterpå skjønner man det man har vært med på, konstaterer Høiland, og legger til:

– For noen spillere er dette første gang i livet de er med på noe sånt, og kanskje den eneste gang i livet. Så fokuset er bare å gå utpå der og kose seg, slår han fast.

34-åringen er imidlertid klar over at Molde har et svært tøft utgangspunkt foran den TV 2 Play-sendte returkampen mot Galatasaray.

TIDLIGERE MOLDE-HELT: Tommy Høiland har mange gode minner som Molde-spiller. Foto: Pedersen, Terje

– På tide

Men Høiland er sterk i troen på at gamleklubben kan utrette en ny bragd i den tyrkiske heksegryta.

– Det er på tide at et norsk lag kommer seg med i det gjeveste selskapet, det er en stund siden sist. De har et vanskelig utgangspunkt, men det er fullt mulig for dem å snu det, sier han.

– Jeg følger selvfølgelig med på Molde og alle de andre klubbene jeg har spilt i, og etter at vi selv hadde spilt mot Kristiansund, så fikk vi med oss den første kampen mellom lagene. Molde skapte masse sjanser og var totalt sett det beste laget i den første kampen. De ligger under med ett mål, men vi slo Fenerbache 3-1 og jeg tror Molde har mulighet til å vinne med mer enn ett mål, konstaterer han.

Rådet fra den tidligere Molde-spissen er derfor klart.

– Martin Linnes har jo spilt for Galatasaray før, og kan nok bedre enn noen fortelle hva som venter dem. Når alt kommer til alt handler det bare om å gå utpå der og nyte kampen. Igjen, Molde tapte ufortjent på hjemmebane, så jeg både håper og tror det skal være mulig å gå videre, konkluderer Sandnes Ulf-spissen.