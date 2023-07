Hoff raser: – Bare å glemme slike mennesker

Geir Bakkes trenerovergang fra Lillestrøm til Vålerenga har skapt sjokkbølger i fotball-Norge.



Det tok også LSK-legende Ivar Hoff på senga.

– At verden er blitt sånn, med penger som rår. At det teller mer enn sportslige resultater, må man leve med. Det er klart dette handler om penger når han forlater klubben til noen lavt nede på tabellen midt i sesongen, sier han til TV 2.

– Han burde koste 40 millioner å løse ut, sier Hoff.



Selv sier Bakke at ha har merket slitasje blant trenere og spillere i det siste. Kontrakten med Vålerenga varer til 2027.

– Etter tre og et halvt år i Lillestrøm sportsklubb velger jeg å forlate Åråsen og skifte klubb. Det har vært tre og et halvt flotte år i LSK. Vi har vært med på opprykk, to fjerdeplasser i Eliteserien, cupfinale, europaspill og ligger i inneværende sesong med et snitt til å nå femti poeng. Siden høsten i fjor har vi likevel merket en viss slitasje mellom spillergruppe og trenerduo, sier Bakke til VIFs nettsider.



– Hva tror du han tenker om å gå til erkerivalen?



– Han bryr seg ikke noe om det. Det er ingen relasjon til LSK som han har gitt uttrykk for tidligere. Bakke ser seg selv i speilet, og gjøre det beste for seg selv, tordner Hoff.



Hoff har vært tett på Lillestrøm i over 50 år.

Selv prøver Hoff å ikke være skuffet over at Geir Bakke går til erkerivalen.

– Jeg har sluttet å bli skuffet. Det er bare å glemme slike mennesker. Jeg gidder ikke å bruke energi på han, sier Ivar Hoff.



– Jeg skal gi faen i å prate om den mannen mer, sier en tydelig opprørt legende.