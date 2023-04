Historisk VAR-avgjørelse: – Ville ikke blitt rødt kort i fjor

Ti minutter inn i andre omgang mellom Sarpsborg 08 og Bodø/Glimt løp dommer Ola Hobber Nilsen for første gang i Eliteserie-historien ut for å sjekke VAR-skjermen.

Jeppe Andersen hadde fått gult kort for en takling på Glimt-spiller Isak Helstad Amundsen, men så tok dommeren en titt på skjermen på sidelinjen. Da konkluderte han med rødt kort til Andersen.

– Det er VAR på godt. Det ville ikke blitt rødt kort i fjor. Isak overspilte ikke, og derfor ble det gult kort først, sier Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes i FotballXtra-studio.

Tar VAR-rommet riktig avgjørelse her?

– Heldigvis bruker VAR til det jeg mener det skal brukes til, sier han.

Andersen aksepterer utvisningen.

– Jeg lar laget mitt henge i strikken når jeg får det røde kortet. Det var ikke starten jeg og laget hadde håpet på, sier dansken til TV 2.

– Det er slik det er. Nå er det VAR og de får med seg alt. Man kan ikke gjemme seg, sier Jeppe Andersen.

Videodømming er nytt i Eliteserien til årets sesong.

– Det er litt vanskelig å ta et klart standpunkt, sier Saltnes om VAR.

– Jeg er litt gubbete hvis jeg skal påstå at jeg ikke vil ha det. Jeg er bare opptatt av underholdning i fotball. Alle pausene, tekningen og strekene bare dreper effektiv spilletid, som jeg føler allerede er under angrep i andre ligaen med filming, overspilling og drøying av tid. Jeg ønsker VAR velkommen, men da er det for å få forbedret effektiv spilletid, sier han.

Det var kaotisk på flere Eliteserie-arenaer mandag. Da det var avspark i tre kamper, var det med svarte VAR-skjermer på sidelinjen.

– En nettverksfeil har ført til at skjermene som hoveddommer skal bruke til «on-field review» ikke fungerer på arenaene i Tromsø, Ålesund og Hamar. Det jobbes fortløpende med å løse problemet, skriver Norges Fotballforbund (NFF) på Twitter.