Hevder VIF-styret ikke tar rasisme på alvor: – Sykt

Mandag var det duket for årsmøte i Vålerenga Fotball, der underskuddet på 42,8 millioner kroner og valg av styreleder var blant temaene.

Vålerengas styreleder Tuva Ørbeck Sørheim ble gjenvalgt for to nye år etter et kaotisk styremøte, som varte godt over fire timer.

Det ble også luftet en frustrasjon mot styret om å ikke ta rasisme på alvor.

På møtet kritiserte tidligere talsperson for Klanen og styremedlem i Klanen over tolv år, Erling Rostvåg, klubbstyret for dette.

Supportergruppen opplever en «vrangvilje» mot å jobbe for å få rasisme ut av arenaen.

– Vi har hatt en situasjon der vi har en del personer på tribunen som representer ting Vålerenga på ingen måte står for, og vi har etterlyst en litt tydeligere handling fra klubben rundt dette over et par år, forklarer Rostvåg overfor TV 2.

KRITISK: Erling Rostvåg mener Vålerenga har en jobb å gjøre når det kommer til antirasisme. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller at oppførselen fører til at enkelte personer med innvandrerbakgrunn ikke vil stå på tribunen av frykt.

– Det er viktig for meg å understreke at det er trygt på stadion og det er ikke snakk om mange høyreekstreme personer. Det er en håndfull mennesker som står for helt forferdelige ting, sier Rostvåg.

– Noen av dem bruker også tiden på å true medlemmer i og rundt Vålerenga og Klanen som er imot rasisme og nazisme, legger han til.

ØNSKER GREP: Klanen-styremedlem Erling Rostvåg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Svarer: – Rart

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim kjenner seg ikke igjen i «vrangviljen» Rostvåg beskriver.

– Det synes jeg er et rart utsagn. Er det noen som har vært opptatt av mangfold og antirasisme er det dette styret her. Det skriver vi i alle strategier og handlingsplaner.

– Det er noe vi jobber med hver eneste dag, legger styrelederen til.

Sørheims videre svar på uttalelsene kan leses lenger nede i saken.

UENIG: Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Klanen-styremedlemmet er på sin side skuffet over at det ikke har blitt gjort grep.

– Det er ganske sykt. Fordi for meg har Vålerenga alltid stått i front for antirasisme, og vi var den første klubben som var ute med det, sier Rostvåg.

Han mener Klanen har forsøkt å gå i dialog med klubbstyret, men mener dette er noe av det «vanskeligste de har gjort».

– Vi har hatt møte med én eller to representanter fra styret og opplever at diskusjonene vi har hatt aldri kommer til hva man konkret kan gjøre. Det handler mer om å diskutere «skal vi gjøre noe eller hva skal vi gjøre hvis vi gjør noe med dette».

– Jeg opplever det som en dårlig debatteknikk for å trenere hele saken. Det er svært skuffende, sier Rostvåg.

Avviser

VIF-styreleder Sørheim tilbakeviser på det sterkeste at de ikke tar rasisme på alvor.

– Det han snakker om er en konkret enkeltsak som vi var uenige om, og det må være lov, men det betyr ikke at vi ikke jobber mot rasisme, er Sørheims tydelige svar.

– Målet er et større mangfold og et strengt sanksjonsreglement. Vi har lyttet til politiet og deres råd om hvordan vi skal håndtere rasisme, sier hun videre.

Rostvåg har forståelse for at flere hindringer kan stå i veien for en effektiv håndtering av det han mener er et problem.

– Men vi er nødt til i det minste komme dit hvor vi diskuterer løsningene. Man kan ikke være redd for hva som kanskje kan bli et problem. Der opplever jeg vel at enkelte styremedlemmer ikke er villige til å komme.

IKKE FORNØYD: Erling Rostvåg, styremedlem i Klanen i over tolv år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Rostvåg forteller at ingen småbarnsfamilier vil føle seg truet av supporterhendelsene, men tilstedeværelsen kan gjøre utenforstående usikre.

– Det kan gjøre at folk sliter litt med å se, når de ser bort på vår kokende tribune, hvem som er hvem. Det skaper utrygghet og det bør Vålerenga rydde opp i.

Sørheim opplever overhodet ikke at de har et problem på tribunene.

– Vi har nemlig et sanksjonsreglement som er veldig tydelig på at hvis noen sier noen form for rasistiske uttalelser, driver med vold, eller rasistisk propaganda på våre tribuner er det rett ut fra vår stadion.

– Vi har et veldig tydelig reglement på det, det skal det ikke være noen tvil om, sier Sørheim bestemt.