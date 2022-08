Her er Patrick Berg på plass i Bodø

Glimt-yndlingen Patrick Berg landet på Bodø lufthavn mandag kveld.

– Jeg har vel ikke lov til å uttale meg noe før det blir offisielt og offentliggjort. Frem til da har jeg fått munnkurv, sier Berg til TV 2.

Mange Glimt-supportere hadde møtt opp for å ta imot 24-åringen.

– Det er en hyggelig velkomst når jeg kommer til Bodø. Det er veldig artig. Det setter jeg selvfølgelig veldig, veldig stor pris på. Det viser at Glimt-fansen er ivrige og følger med, sier Berg.

Patrick Berg tok seg tid til å snakke med pressen da han landet på Bodø lufthavn, men han var ordknapp om selve overgangen fra Lens til Bodø/Glimt. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Berg er om kort tid ventet å signere for Bodø/Glimt etter knapt ni måneder i franske Lens, der han står med 17 kamper i Ligue 1.

– Jeg har savnet Bodø, folkene og det som har vært hjembyen min i mange, mange år, sier Berg.

Denne sesongen har Berg tre innhopp etter fire runder.

– Jeg har trent som aldri før, mye mer enn da jeg var i Glimt med tanke på at jeg ikke har fått kampbelastningen. Derfor har jeg sørget for å få trent mye på egenhånd. Det har vært min måte å holde formen ved like, sier Patrick Berg.



Denne høsten skal Bodø/Glimt ut i gruppespillet i Europaligaen. Klubben er også med i gullkampen i Eliteserien.

– Bodø/Glimt som klubb har bare fortsatt den utrolige utviklingen sin. Å kunne følge det på avstand og se stegene laget og enkeltspillerne har tatt, er fantastisk. Det er artige tider for vi som er Glimt-supportere, sier Berg.

Berg står med 168 kamper og 17 mål for Bodø/Glimt.