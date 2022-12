Her er landslagsspilleren på plass i Bodø: – Veldig spennende

Omar Elabdellaoui (30) er bare en medisinsk test unna å skrive under for Bodø/Glimt.

PÅ PLASS: Omar Elabdellaoui landet i Bodø fredag formiddag. Landslagsbacken skal skrive under for Glimt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Like før 11.30 fredag landet den meritterte landslagsbacken i Bodø. På plass på Bodø lufthavn, bekreftet 30-åringen at han skulle i møte med Bodø/Glimt.

– Jeg tenker at jeg ikke skal si så altfor mye. Jeg skal bare se hvilke muligheter som er her, sier Elabdellaoui til TV 2.

TV 2 skrev tidligere tirsdag at det i Bodø venter en kontrakt på ham som han signerer så fort den obligatoriske medisinske testen er gjennomført. Deretter er det planlagt en presentasjon foran pressen i Bodø.

– Det har vært tilbud fra både utlandet og fra Norge, men nå er jeg her så får vi se hva som skjer, sier han.

– Hvor spennende blir dette eventyret her da, undrer TV 2s reporter.

– Det blir veldig spennende, svarer Elabdellaoui.

Han forteller at han har hatt god tid på seg til å vurdere sine muligheter, og nå er det altså bare detaljer som gjenstår før han blir Glimt-spiller.

Elabdellaoui har de siste månedene vurdert mulighetene sine etter at kontrakten med Galatasaray ble terminert. Han har avslått tilbud fra en lang rekke europeiske klubber, inkludert andre toppklubber i Skandinavia.

Det var Avisa Nordland og Nettavisen som først meldte om at Elabdellaoui kunne være på vei til Glimt torsdag kveld.

Overbevist av Knutsen

Elabdellaoui kunne også prioritert et eventyr i USA: TV 2 erfarer at han fikk et tilbud fra MLS-klubben FC Cincinatti om å bli en av deres utvalgte spillere som ikke går inn under lønnstaket i ligaen. Tilbudet skal ha vært på rundt 40 millioner kroner brutto over en toårsavtale – Elabdellaoui takket likevel nei.

Elabdellaouis tidligere trener i Olympiacos, Pedro Martins, tok i november over den qatarske klubben Al Gharafa. Han ønsket å hente sin tidligere spiller til klubben, men tilbudet fra Qatar ble kontant avslått av Elabdellaoui.



Etter svært positiv dialog med Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt ble landslagsspilleren overbevist.

Landslagsspilleren, som har tilbragt mesteparten av sin seniorkarriere i greske Olympiakos, vender dermed tilbake til Norge etter et to år langt opphold i tyrkiske Galatasaray. Elabdellaoui forlot landet som 15-åring for å signere for Manchester City. Han har vært innom Eliteserien en kort periode på utlån til Strømsgodset i 2011.



Kontrakten hans med Galatasaray ble terminert i september. Siden den gang har Elabdellaoui vært klubbløs.

– Gode nyheter for Solbakken

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har tro på at Elabdellaoui blir en god signering for Glimt.

– Dette tror jeg blir veldig bra for både Omar og Bodø/Glimt. De får inn en meget god spiller og en fantastisk fin person i garderoben, sier Mathisen.

– Han har ferdigheter som vil passe veldig godt inn i måten Kjetil Knutsen vil at Bodø/Glimt skal spille fotball på. God med ballen, glad i å bidra offensivt og i tillegg er han meget god når han blir utfordret langs bakken defensivt. Dette er nok et signal fra Bodø/Glimt om at de satser det de kan for å vinne Eliteserien, og selvfølgelig kvalifisere seg for spill i Europa, fortsetter Mathisen.

– For Norge og Ståle Solbakken tror jeg også dette er gode nyheter. Det flommer ikke over av gode høyrebacker i Norge, og hvis Omar nå finner tilbake igjen til sin beste form blir han en berikelse for Eliteserien samt at han kommer til å være et fast innslag i landslagstroppen til Solbakken i 2023, sier TV 2-eksperten.



30-åringen er tenkt å være en erstatter for Alfons Sampsted, som forlater klubben nå når kontrakten hans går ut.