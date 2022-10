Her blir dommerne pepret med gjenstander og hets

Det var svært amper stemning både under og etter storoppgjøret på Åråsen. Dommerne og Glimt-spillerne fikk gjennomgå.

Det haglet snusbokser, kronestykker og to brusflasker da dommerne forlot banen etter kampslutt. Da dommeren bøyde seg ned for å ta opp en av gjenstandene som ble kastet, kom en vakt og ba ham skynde seg inn i tunellen.

Ukvemsord ble også ropt fra svært unge tilhengere.

Like etter kom Glimt-spillerne inn anført av Patrick Berg. Også da ble det kastet snusbokser og flasker. Til og med en pengebok ble kastet av de sinte hjemmesupporterne.

– Det er fint med engasjement, men kasting ned på spillerne må man holde seg for god til. Det var en spiller som ble truffet av en lommebok i bakhodet også. Det er ikke så artig, sier Berg, som selv nesten ble truffet av en brusflaske.

– Jeg hyller og elsker engasjement rundt norsk fotball, men man må ta det ut på rett måte. Det er lov å melde på motstanderlaget og bue, men først og fremst støtte sitt eget lag.

– Hver gang vi har kommet til Åråsen har det vært bra stemning, så det er artig å spille her, sier Berg til TV 2.

Til Discovery sa Pellegrino følgende om LSK-fansen:

– De kommer på kamp bare for å lage ræl og faenskap når det er masse barn her. De sier masse ord som ikke skal være her.

– Det ble kastet en lommebok. Jeg sa til dommeren la oss se på bankkortet, så kunne vi fått navnet, men han ville ikke det. Kanskje han hadde noe penger så vi kunne gått på «Maccern» og kost oss i kveld. Men vi fikk ingenting.

Pellegrino kom sist av alle inn i garderoben etter å ha snakket med venner og familie ute på tribunen. På vei inn snudde spissen for å hysje på en av de som slengte ukvemsord etter ham.

Kjetil Knutsen var heller ikke imponert over deler av hjemmesupporterne.

– Støtt eget lag. Stemningen er fantastisk. Men det kommer litt for mange ukvemsord mot motstanderlagets spillere. Det har jeg ikke veldig sansen for. Det er enkeltmennesker som må opptre med litt mer verdighet, sier Glimt-treneren til TV 2.

Dommer Tore Hansen ønsker ikke å kommentere saken.