Henriksen avslører Rekdal-melding

Kapteinen ble gjort tilgjengelig for pressen etter det som har vært en travel dag på Lerkendal.

I ettermiddag kom bekreftelsen på at Kjetil Rekdal og assistenten Geir Frigård var ferdige i klubben.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen var litt overrasket over at meldingen ikke hadde kommet ut tidligere, ettersom beslutningen ble tatt tidligere i uken.

Henriksen forteller at han fikk vite om sparkingen «ikke så lenge» før den ble avslørt av lokalavisen Nidaros ved lunsjtider fredag.

– Jeg fikk en telefon av Kjetil og Geir. De syntes selvfølgelig at det var trist og takket for et kjempefint samarbeid, forteller Rosenborg-kapteinen til TV 2.

Han fortsetter:

– De sa at de hadde blitt veldig glad i spillergruppen og ønsket oss alt godt.

Fasiten denne sesongen er en pinlig cupexit i andre runde mot lokale Stjørdals-Blink, samt en skuffende niendeplass i Eliteserien.

– Det sier seg selv at resultatene og noen av prestasjonene ikke har vært gode nok, og til syvende og sist har klubben valgt å gjøre det sånn. Jeg har opplevd ganske mange trenersparkinger. Det er alltid like kjedelig, medgir Henriksen, som roser Rekdal og Frigård som «kjempefine og dyktige folk».

30-åringen poengterer at det ikke kun er den utskjelte trenerduoen som har ansvaret.

– Jeg har sagt hele tiden i den prosessen her at det er litt for lett bare å skylde på trenerne. Det er ikke de som løper utpå her. Det er alle spillerne og hele klubben sitt ansvar om vi skal oppnå suksess. Man klarer ikke å oppnå suksess alene. Det vi spillerne og har levert, er ikke godt nok, det sier seg selv.

– Jeg har inntrykk av at alle i spillergruppen var veldig lojal og likte Kjetil og Geir veldig godt, men når man ryker mot Stjørdals-Blink i cupen og vinner for lite kamper, skjønner vi og at ting kan skje. Men det er ikke noe tvil om at vi var litt overrasket over at det skjedde nå, forteller Henriksen.

Svein Maalen overtar hovedtreneransvaret midlertidig. Med det følger etter alt å dømme en omstilling til 4-3-3-formasjon og offensiv fotball i trøndersk ånd.

– Maalen er en kjempekar og en dyktig fotballmann, og kan jo det å spille det alle i Rosenborg snakker om, sier Henriksen, og sikter spillestilen.

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å sette i gang allerede på mandag.