Hengt ut i sosiale medier: – Lavmål

Mens resten av RBK-spillerne løper sokkene av seg på treningsanlegget i Marbella, står Noah Holm lengtende på sidelinjen.

For trøndernes 22-åring har et tappert smil, skinne og krykker som oftest vært rustningen de siste årene.

HOLDES UTENFOR: En Noah Holm hinkende rundt på krykker speider ut mot lagkameratene under en treningsøkt på Marbella. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Man mister ikke motet, men man vet jo hele tiden at det er en vei tilbake. Hvis man gjør den jobben man skal gjøre, så vil jeg kunne komme tilbake jeg også, selv om det har vært ganske mye i det siste, sier Holm til TV 2.



Det er en preget, men på langt nær motløs drammenser som møter TV 2 til en prat på den spanske solkysten.

Etter å ha innledet RBK-karrieren med et smell sommeren 2021, med tre scoringer og to målgivende pasninger på sine seks første kamper, har jubel og feiringer blitt byttet ut med lyskeskade, kneskade, tretthetsbrudd i foten, operasjoner og opptrening.

MYE MOTGANG: Man kan trygt si at Noah Holm har hatt sin del med motgang de siste årene. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er utrolig tøft. Jeg hadde stort sett ikke vært skadet før jeg kom til Rosenborg, så det var veldig nytt for meg. Det er noe jeg føler jeg har blitt mye mer mentalt sterk av, det å ha de utfordringene, istedenfor at alt hele tiden går på skinner. Man får litt mer respekt for den delen av sporten, innrømmer Holm.



– Skjønner at folk tenker det

Holm ble allerede som ungdomsspiller spådd en lysende karriere. Som 15-åring, i 2016, dunket han inn 17 mål på 13 kamper for Strømsgodset G16-lag og året etter ble han snappet opp av Bundesliga-klubben Leipzig.

Siden den gang har kraftspissen vært innom portugisiske Vitória SC, før han kom til RBK sommeren 2021, og han har hele veien spilt en sentral rolle på aldersbestemte landslag.

OPPLEVD MYE: 22-åringen har allerede spilt fotball i land som Tyskland, Portugal og Frankrike. Foto: Sandra Ruhaut / BILDBYRÅN

I dag er det alt dette som holder han gående.

– Det er alt det jeg har fått være med på og alle de vennskapene jeg har fått. Det har på en måte dannet meg som person, hele dette fotballivet. Jeg vet hvor kjekt det er når man er frisk og ting flyter, sier Holm.

Høsten 2022 ble han lånt ut fra Rosenborg til franske Reims, som hadde sikret seg en kjøpsopsjon på drammenseren.

Der rakk han å spille 188 minutter med fotball det første halvåret. Så ble han skadet igjen.

KRYKKER OG SKINNE: Han skulle aller helst byttet ut de to med en fotball og et par fotballsko, Noah Holm. Foto: Per-Atle Karlsen

– Tenker man på noe tidspunkt at «dette gidder jeg ikke mer»?

– Nei, det har i alle fall ikke slått meg. Jeg skjønner at folk tenker det og at folk kanskje har tenkt det, men det har ikke vært noe tema i mitt hode. Jeg har hatt lyst til dette så lenge jeg kan huske, så det skal mer til å vippe meg av pinnen.

Latterliggjøres på sosiale medier

Vel inne i en ny opptreningsperiode har Holms fysiske forfatning skapt reaksjoner på sosiale medier.

De siste dagene har Holm blitt hengt ut på plattformen X, etter at RBK publiserte et bilde av 22-åringen ved ankomst til Marbella.

Veien tilbake fra skade er tung pic.twitter.com/EIZT2KveKq — MagnusBarstad (@MagnusBarstad) February 12, 2024

Flere av kommentarene går direkte på drammenserens utseende. Holm selv ønsker ikke å kommentere saken, men onsdag kveld fikk RBK-bauta Erlend Dahl Reitan nok og tok til motmæle.

– Kjip måte å jakte likes på, burde være mulig å holde seg for god for denne. Totalt irrelevant ovenfor en Noah som har jobbet hardt i mange måneder for å spille fotball igjen. Lavmål, skriver Reitan på X.

Innleggets eier Magnus Barstad er, med sine 25.000 følgere på X, godt kjent for offentligheten gjennom roller i blant annet VGTV.

«Var bare et humoristisk stikk. Har ikke noe imot Noah jeg, håper han blir skadefri, kommer seg i matchform og får en lang karriere,» skriver Barstad i en tekstmelding til TV 2.



Overfor TV 2 forteller Reitan hvorfor han tok til motmæle på X.

– Det gjør jeg ikke ofte, det er riktig. Jeg ble gjort oppmerksom på det i går. På generelt grunnlag tenker jeg at vi fotballspillere er utsatt for, og tolererer, mye kritikk.

– All kritikk som er fotballrelatert og saklig/usaklig mot det sportslige aksepterer vi. Men i det øyeblikket det går over i mobbing eller hets på en av mine lagkameraters utseende, da synes jeg det er på sin plass å si ifra. Det er ikke noe større greie enn det. Vi sa «hallo» og så regner vi med at det ble en liten oppkvikker for noen.



Trener Alfred Johansson reagerer også sterkt på innlegget.

– Jeg er ikke på Twitter lenger selv, men vår medieavdeling viste den til meg i dag. Jeg har ekstremt vanskelig for å forstå hvorfor man velger å behandle mennesker på dette viset, sånn som denne personen gjorde. Det er noe vi har vanskelig for å akseptere og respektere. På det viset forstår jeg Erlends reaksjon fullt ut. Jeg synes det er bedrøvelig, helt enkelt. Samtidig skal vi la slike saker passere, så blir det enklere for dere også.

– Hvorfor reagerer dere akkurat på denne? Dette blir jo som oftest forbigått i stillhet.

– Det er et spørsmål for Erlend, men jeg kan snakke for meg selv. Når en av våre, en av våre venner, spillere eller lagkamerater blir behandlet på det viset er det klart at man får en følelse av man vil gå til motangrep. Man vil beskytte Noah. Jeg tror det er bedre om vi bare lar slike saker være, men jeg synes det er helt bunnløst bedrøvelig.



Mental kamp

Selv om Holm selv altså ikke ønsker å si noe om kommentarene han har fått på sosiale medier, innrømmer han at skadeperiodene tidvis tynger mental.

FØLGER MED: RBKs skadeutsatte spisser følger med fra sidelinjen i Marbella. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Jeg har vel kanskje vært litt mer innelukket enn hva jeg har vært tidligere. Jeg har hatt nødt til å komme meg etter operasjon, etter operasjon. Jeg har vel kanskje ikke vært så åpen for ting som jeg har vært tidligere.

– Blir det nesten sånn at man bare har lyst til å være i fred?

– Ja, det blir på en måte det. I de periodene har man egentlig bare lyst til å være med de som er nærmest en. Jeg snakket utrolig mye med familien. Jeg fant en veldig trygghet i dem. De kunne oppmuntre meg og se en litt annen side av det samtidig, sier han og legger til:

BLITT MER LUKKET: Han innrømmer at skadeperiodene har tæret på humøret. For Holm har hans nærmeste vært svært viktig for å komme seg igjennom noen tunge dager. Foto: Per-Atle Karlsen

– Noen dager er tøffere enn andre. Da har jeg vært utrolig glad for at jeg har såpass gode lagkamerater og mennesker rundt klubbene jeg har vært i. Det har hjulpet meg med å komme igjennom de tøffe dagene.

Det er fortsatt noen uker før skinnen på foten forsvinner for godt. Når den ryker, håper hovedpersonen selv at det er for siste gang.

– Ja, det håper jeg virkelig. Jeg begynner å bli megalei de dumbbellsene på gymmen. Jeg ser virkelig frem til å kunne lukte gress igjen og ta på meg fotballsko. Når det blir det får vi se, men jeg håper i alle fall det blir store deler av sesongen her i år.

Skal tilbake

For at han skal tilbake på toppnivå er det ingen som helst tvil om. Noah Holm er nemlig ikke av typen som gir seg uten kamp.

– Det er ingenting du vil mer enn å hjelpe den gruppa her til å vinne fotballkamper og gå i krigen med hverandre, sier Holm og fortsetter:

– At jeg ikke har fått den muligheten etter jeg har kommet tilbake har egentlig vært det som har irritert meg mest. At jeg ikke har kunnet gå ut på banen sammen med gutta og gjøre det jeg elsker aller mest er egentlig det tøffeste i det, sier Holm og understreker at det aldri har vært et alternativ å gi opp.



SKAL TILBAKE: Å gi opp har aldri vært et alternativ for RBKs spydspiss. Jobben mot et comeback er allerede godt i gang. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvilken versjon av Noah Holm er det vi får se når du entrer gressmatta igjen?

– Spillesugen, i alle fall. Forhåpentligvis glad, lett og rask, og en som vil underholde og jobbe beinhardt for laget, som jeg har vært kjent for tidligere. Å kunne finne tilbake til det er mitt aller største mål akkurat nå.

– Så stopperne i Eliteserien kan bare grue seg?

– Ja, de får grue seg, smiler 22-åringen.