Heltne Nilsen med Norge-oppgjør: – Dere må hjelpe Ståle!

KLOKKEKLAR: Sivert Heltne Nilsen, her under trening med Brann på Marbella, kaster seg inn i landslagsdebatten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vålerenga-Brann på TV 2 Play fra 16.00.

Sivert Heltne Nilsen (32) er blant gjestene i nyeste episode av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».

Der snakker han blant annet om hvorfor han mener han er bedre enn noensinne, fysiske sjokkmålinger og hvorfor han har blitt en helsefrik.

Når han får spørsmål fra en lytter om hvorvidt han selv burde være på landslaget, prater han seg virkelig varm.

Men ikke fordi han mener svaret på spørsmålet er «ja».

– Det burde jeg ikke, svarer Heltne Nilsen og legger til at han dessuten «spiller for Bergen sitt landslag».

– Midtbanen er ekstremt god. Patrick Berg er en kjempegod midtbanespiller som er i den posisjonen jeg spiller i, og jeg tror det er mange andre som kan løse den rollen, sier han.

– Kan hende det blir ledd av

Det betyr ikke at han synes alt er i sin skjønneste orden i Ståle Solbakkens rekker.

– Jeg heier veldig på landslaget, men jeg synes de har litt å gå på. Det synes jeg. Dere er veldig positive til landslaget i TV 2. Der synes jeg dere har litt å gå på, sier Heltne Nilsen.

– Utdyp!

– Dere må hjelpe Ståle med å ta ut de beste. Dere må få inn Ruben (Kristiansen) som er den beste midtstopperen til å stå høyt, sier han om lagkameraten.

Brann-stopper Kristiansen (36) fikk fire kamper for Norge for mer enn ti år siden. Da var han venstreback. Nå har han med stor suksess blitt omskolert til midtstopper og fått en ny vår i karrieren til tross for at han er nærmere 40 enn 30.

LANSERES: Ruben Kristiansen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Skal landslaget spille på styrkene sine, som er de offensive spillerne …

Heltne Nilsen avbryter seg selv.

– Jeg må være forsiktig, sier han, men etter litt betenkningstid fortsetter han:

– Jeg tror landslaget hadde blitt bedre av å spille på en lignende måte som oss i presset. De må stå høyt med forsvarslinjen. De faller altfor tidlig og ender opp med at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal ligge lavt. Det ender altfor ofte opp med det kampbildet der de bruker energi på å forsvare seg istedenfor å angripe.

– Tror du Norge hadde kommet til EM med Kristiansen i midtforsvaret?

– Ja. Med taktikken vår, ja. Og forsvarslinjen høyt. Nå kan det hende det kommer til å bli ledd av, men jeg er overbevist om at man må være litt tøffere i trynet, sier Heltne Nilsen.

– Er du skeptisk til Ståle Solbakken?

– Om jeg er skeptisk? Nei, jeg tror virkelig Ståle er rett mann, men jeg synes han må få flyttet den forsvarslinjen litt høyere. Jeg synes han er en veldig god leder. Vi har noen veldig store stjerner, og jeg tror ikke det er noen bedre ledere enn Ståle til å håndtere dem. Det virker som han har de store profilene med seg.

– Veldig feil

Ståle Solbakken lar knapt TV 2 fullføre videreformidlingen av Heltne Nilsens argumenter før han repliserer:

– Da kan jeg arrestere ham!

Han sikter til påstanden om at Norge må stå høyere med forsvarslinjen sin.

– Dette er det målinger på. Vi står i topp fem av alle lagene i kvaliken. Han må sjekke fakta. Det der går det ikke an å synse på. Det er bare tull, i hvert fall. Det er faktuelt veldig feil. Da blir premisset og argumentet for å ta ut Ruben også faktuelt veldig feil, sier Solbakken.

– Hvordan stiller du deg til Ruben Kristiansens kandidatur på landslaget?

– Han er en av de som ligger bak de som er inne, sier Solbakken.

SLÅR TILBAKE: Ståle Solbakken, her under en flytur hjem fra Madrid i fjor, svarer kontant på tilbakemeldingen fra Heltne Nilsen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han viser samtidig til at Kristiansen mistet 17 av 30 seriekamper forrige sesong på grunn av skade.

– I forrige kvalifisering dominerte vi kraftig i de fleste kampene bortsett fra Spania på Ullevaal. I Spania mot Spania spilte vi veldig jevnt, og det er veldig få som står så høyt mot dem som vi gjorde. I Georgia blir vi tatt fordi vi står på midtstreken med forsvarslinjen vår, sier Solbakken.

Han kommer med en siste beskjed til Branns kaptein:

– Sivert må gjerne komme med gode innspill, men dette var fotballfaglig skivebom.