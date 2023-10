Odd – Viking 1–1 (1–1)

Odd tok imot gullkandidat Viking på Skagerak Arena.

Viking, som har vært i storform denne sesongen, klarte ikke å sikre seg mer enn ett poeng.

– For meg selv er det helt jævlig, det er blytungt å være den som scorer selvmålet, sier Sondre Langås som i det 26 minutt satte ballen i eget mål.

Viking-kapteinen, Zlatko Tripić, ser fram til landslagspause.

– Det er et helt greit poeng. Jeg syns vi var gode i andre omgang der de hadde en god keeper. Odd hadde ikke noen store sjanser i andre omgang, sier Tripić til TV 2 etter kampen.

– Det er ikke en kjempekamp av oss, så det er godt med en landslagspause slik vi får trent litt, fortsetter Tripic.

Likevel er ikke han veldig bekymret inn mot sluttspurten.

– Det er mange kamper igjen. Det lille som bekymrer er at vi har fått en del skader, men det er det mange som har fått. Vi har litt for mange sentrale spillere ute og det er med å påvirke, sier kapteinen.

– Vi er ikke helt fornøyde altså, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV 2 etter kampen.

Etter fem minutter sendte Harald Nilsen Tangen bortelaget i føringen etter et innlegg fra Sander Svendsen. Tangen som er alene foran mål og kunne bare dytte ballen i mål.



Jubelen ble brutt da linjedommer fort var oppe med flagget, men etter en VAR-sjekk ble målet stående.

I det 26 minutt dytter Sondre Langås ballen opp i eget kryss og utligner for Odd.

Igjen ble målet sjekket av VAR. Sjekken konkluderte med at ballen ikke var ute før Odds Mikael Ingebrigtsen slo inn i feltet. Dermed ble også denne scoringen stående.

Lagene gikk til pause på 1-1, der det var hjemmelaget som hadde hatt de største sjansene i første omgang.

– Det er litt urovekkende kanskje for Viking at de ikke greide å skape mer og at de så litt «shaky» ut i forsvar til tider, sa TV 2s ekspert og tidligere Viking-keeper, Erik Thorstvedt i pausen.



Viking startet med full kraft i andre omgang, uten at det ble noe uttelling. Den største sjansen kom etter 72 minutter, der Lars-Jørgen Salvesen får muligheten til å sende Viking i ledelsen. I stedet ble det en stor redning av Per Kristian Bråtveit.



To Viking-spillere gikk i bakken i feltet og det ble ropt på straffe. Dommeren ristet på hodet og vinket spillet videre. Det var ikke Viking-trener enig i og skaffet seg et gult kort som følge av klagingen.

Viking jakter en scoring like før slutt, men Odd forsvaret er i veien. Det endte 1–1.