Helstrup fikk besøk på døren: – Konen sa jeg ikke var hjemme

Tirsdag kom beskjeden om at Tromsøs suksesstrener, Gaute Helstrup, forlater klubben til fordel for å bli en del av trenerteamet til Bodø/Glimt.



Onsdag møtte han pressen for å forklare valget som skapte sjokkbølger i norsk fotball.

– Det har vært intenst, sier Helstrup om det siste døgnet.

– For et halvt år siden kom det noen på banen og forhørte seg. Jeg kjente litt på det da, men fant ut at timingen ikke var der. Jeg hadde veldig lyst til å fullføre sesongen i Tromsø, jeg er glad for at vi gjorde det. Så har jeg tatt litt ferie og etter en tøff og god sesong, så har jeg kjent på hvor jeg er og hva jeg vil videre, sier Helstrup.

TV 2 erfarte i fjor at Lillestrøm ønsket å hente Helstrup som ny hovedtrener etter at Geir Bakke valgte å dra til Vålerenga.

Gaute Helstrup startet sitt første svar med å si at folk hadde kommet på besøk hjem til familien hans etter at nyheten sprakk, uten å utdype det mer.

Etter intervjuet fikk TV 2 muligheten til å snakke med Glimts nyansatte trener på tomannshånd.

– Du sa innledningsvis at noen hadde kommet hjem til dere?

– Det var mye interesse og media. Jeg var ikke så mye på aviser og sosiale medier, skal jeg ærlig innrømme. Men det var noen som kom hjem på døra og ringte på. Fruen sa jeg ikke var hjemme, det stemte ikke helt, men vi hadde ikke lyst til å ha dem inn, sier Helstrup.



– Var det skuffede supportere?

– Det er ingen av dem som har vært på døra så vidt jeg vet, men jeg har fått med meg at det har vært mange meninger. Jeg skjønner og respekterer det.

– Gaute har vært vårt førstevalg

Helstrup fikk spørsmål om hvilken samvittighet han sitter igjen med etter å ha forlatt Tromsø.

– Jeg er ydmyk for at dette er en kontroversiell overgang. Så legger jeg ikke så mye mer i det enn at jeg har hatt utrolig flotte år i Tromsø. Jeg sitter med god samvittighet over at vi har tatt fine steg der de siste årene. Jeg håper og tror Tromsø har et veldig godt utgangspunkt for å bli enda bedre fremover, sier Helstrup.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen var også til stede på pressekonferansen.

– Gaute har vært vårt førstevalg. Vi er utrolig stolt og glad over at vi har fått det til, sier Thomassen.

Gaute Helstrup sier prosessen har gått fort og at det er får folk som har involvert i avgjørelsen.

Han trekker frem agent Jørgen Ingebrigtsen og familien.

– Dem jeg har pratet mest og rådført meg med, det er familien min. Vi har hatt gode diskusjoner, sier Helstrup.



NYTT TEAM: Gaute Helstrup går inn i Kjetil Knutsens team. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Måtte svare på Knutsens fremtidsplaner

Etter at nyheten sprakk tirsdag uttalte både Glimt-legende Trond Olsen og TV 2s ekspert Jesper Mathisen at Helstrup-ansettelsen kan bety at Glimt forbereder seg på en fremtid uten suksesstrener Kjetil Knutsen.

TV 2 spurte treneren om han var lovet en hovedrolle i fremtiden.

– Det er ingenting sånn. Vi har pratet om et godt team og utfordringene som kommer. Det er spennende å hoppe i det. Kjetil kjenner jeg fra før av, jeg er spent på å bli enda bedre kjent med ham på det faglige nivået. Det er også en av grunnene til å komme hit, det å være tett på og jobbe med Kjetil, sier Gaute Helstrup.

Daglig leder Frode Thomassen fikk samme spørsmål.

– Jeg kjente den historien begynte å leve i går. Det var mange eksperter som var ute å mente noe rundt det. Vi er der hvor vi bygger et sterkt team. Det å få en så fotballfaglig sterk person som Gaute, det er en berikelse for oss. Vi bruker ikke betegnelsen assistent i Bodø/Glimt, det er trenere også er det en hovedtrener i Kjetil Knutsen. Vi ser på det som en veldig sterk berikelse i det trenerteamet.

Kjetil Knutsen er på ferie for øyeblikket, men sportslig leder i klubben Håvard Sakariassen hadde snakket med bergenseren på telefon tidligere onsdag.

– Det er ingenting som har endret seg for Kjetil i det hele tatt. Vi gjør dette fordi vi mener det er det beste for klubben. Kjetil er der han har vært de siste sju årene, han er dønn til stede i Glimt og Glimt er det eneste fokuset, så vet dere det, sier Håvard Sakariassen.

Tidligere Bodø/Glimt-stjerne Trond Olsen, som nå er fotballekspert i Avisa Nordland, tror ikke Knutsen skal videre med det første.

– Jeg tror ikke Knutsen er på vei ut før etter en eventuelt Champions League-kvalik. Jeg tror Champions League henger veldig høyt både for Kjetil og Glimt som klubb. Derfor er det villig til å satse ganske mye for å klare det, sier Trond Olsen til TV 2.

FANTASTISK SESONG: Tromsø kunne feire bronsemedalje etter en meget sterk sesong. Foto: Annika Byrde

Ble kåret til «Årets tromsøværing» for få uker siden

Helstrup hadde stor suksess i Tromsø forrige sesong og tok laget til en overraskende bronseplass.

Noe som blant annet sørget for at han ble kåret til «Årets tromsøværing».

Onsdag morgen satte han seg på flyet som tok ham de 50 milene sørover til Bodø. Helstrup har signert en avtale på fire år.

Tromsø bekreftet også tirsdag at nøkkelspiller Jostein Gundersen har valgt å forlate klubben til fordel for Glimt.