Helomvending fra Skeid-talent: Har sagt ja til Tromsø

Lørdag kveld kunne TV 2 melde at Jakob Napoleon Romsaas hadde takket nei til tre tilbud fra Eliteserie-klubben Tromsø.

– Det stemmer at Jakob har takket nei til vårt siste tilbud, som vi mener er et godt økonomisk tilbud, bekreftet sportssjef Lars Petter Andressen i Tromsø IL lørdag.

Men under et døgn senere har saken fått en ny utvikling. TV 2 får opplyst at Skeid-spilleren har snudd og bestemt seg for å takke ja til det som var Tromsøs tredje og siste tilbud.

Søndag ønsker imidlertid ikke sportssjef Andressen i Tromsø å kommentere TV 2s opplysninger.

Glimt fortsatt i kulissene

Men selv om Napoleon Romsaas har bestemt seg for å takke ja til Tromsøs tilbud, er det fortsatt ikke skrevet i stein at det ender med en overgang.

For det første gjenstår det at Tromsø og Skeid blir enige om de siste detaljene i salget av 18-åringen. Dette er ikke ventet å by på særlige utfordringer.

Men i nord finnes det en joker: Som TV 2 omtalte søndag formiddag, har Bodø/Glimt kommet på banen og varslet at de kan være interessert i Skeids stortalent.

Det betyr at Tromsø, Skeid, Bodø/Glimt og Jakob Napoleon Romsaas går inn i avgjørende timer med tanke på framtiden til 18-åringen.