Heerenveen bekrefter Karlsbakk-kjøp

Den nederlandske klubben Heerenveen offentliggjør at de har hentet Viking-spiller Daniel Karlsbakk.

19-åringen har signert en avtale til sommeren 2026.

Han scoret to mål på 21 kamper for Viking i fjor, etter at han kom gratis fra Bryne.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal avtalen være på 27 millioner kroner, pluss ytterligere fem hvis klausuler slår til. Dette er tidenes salg for Viking.

Godgutten vår, humørsprederen, maskinen. Lykke til videre 🫶🚀

– Det er en kjempedeal for Viking og for spilleren, sa Vikings sportssjef Erik Nevland da han overfor Aftenbladet bekreftet at lagene var enige om en avtale og at Karlsbakk var på vei til Nederland for å sluttføre overgangen.

– Han er en spiller med stort potensial. En ung gutt som passer den moderne fotballen. Han har høy intensitet, god fysikk og fart. Vi forventer at han får en fin utvikling her. Daniel skal få tid de neste månedene til å tilpasse seg et nytt miljø og en ny klubb, sier direktør Ferry de Haan til klubbens nettside.