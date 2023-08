Haugesund-sjef stemples som «komiske Ali»

Oppgjøret mellom Rogalands-rivalene Haugesund og Viking spilles ikke før 16. september, men på rekordtid er alle bortebillettene revet bort.

– 1200 tilgjengelige billetter ble lagt ut på tirsdag for Felt O og Viking pluss-medlemmer som hadde forkjøpsrett. Alle billettene ble utsolgt på snaue 40 minutter, forteller leder i VikingHordene, Roar Åkerlund, til TV 2.

– Det er «helt Texas», og pågangen er som rundt cupfinalen i 2019. Folk man gikk med på ungdomsskolen og ikke har snakket med på årevis tar kontakt for å ha hjelp med å skaffe billetter. Det er helt vilt, fortsetter supporterlederen.

FKH skal i aksjon også i helgen. Se Sandefjord-Haugesund på TV 2 Play søndag kl. 17.00.

KLAR TALE: Roar Åkerlund sier Haugesund må forberede seg på en Viking-invasjon 16. september. Foto: Fredrik Slabinski

– Da går det jo en f*** i Viking-fansen



Viking-fansen har satt opp både båt og busser til bortekampen mot rivalene. Men ikke alt er fryd og gammen blant de mørkeblå hordene. Åkerlund irriterer seg over at FK Haugesund ikke vil gi fansen til de mørkeblå fra Stavanger enda mer billetter til borteseksjonen.

Derfor har Viking-fansen nå ifølge supporterlederen begynt å kjøpe billetter på langsiden nær borteseksjonen på Haugesund Stadion.

– FK Haugesunds daglige leder gikk ut i media og sa Viking-fansen skulle få 1500 billetter, men da salget startet ble bare 1200 billetter laget ut. Da går det jo en f*** i Viking-fansen. Jeg håper alle Viking-supportere bare fortsetter å kjøpe billetter på hjemmeseksjonen, men at de husker å respektere at det ikke er lov med Viking-effekter utenfor bortefeltet, poengterer han.

SVARER VIKING-FANSEN: FK Haugesunds daglige leder Martin Fauskanger mener et klart flertall Haugesund-supportere vil stille på kampen 16. september. Foto: Fredrik Slabinski.

– Bør være fornøyd med det de har fått



FK Haugesunds daglige leder Martin Fauskanger innrømmer at Viking først var tiltenkt 1500 bortebilletter.

– Ja, tribunen er godkjent for 1500 borteseksjoner og er bygget for sånne type anledninger. Men på grunn av sikkerheten fikk de 1200, og det er mye mer enn de fem prosentene bortefansen har krav på, som er 480. Så jeg tenker de må være fornøyd med det de har fått, kommenterer Fauskanger overfor TV 2.

Billettsalget nærmer seg allerede 5000 til Rogalandsderbyet 16. september og fjorårets tilskuertall er det første som ryker. Billetter kjøper du her: https://t.co/R1Q1mD06lZ



NB! Viking-supportere som kjøper billetter utenfor bortefeltet vil bli bortvist fra arenaen. pic.twitter.com/0TLNam5t4v — FK Haugesund (@FKHaugesund) August 22, 2023

– Stemmer det at Viking-fansen er i ferd med å kjøpe opp billetter på langsiden nær bortefeltet?

– Vi ser jo at det går billetter der, men jeg føler det er litt hauset opp det og. Vi følger jo med, og ser et flertall av de nærmeste feltene til borteseksjonen heldigvis er kjøpt av personer med postnummer 55 Haugesund, og ikke 4000 Stavanger, humrer han.

KLAR TALE: Roar Åkerlund mener Viking-fansen vil dominere på Haugesunds Stadion. Foto: Fredrik Slabinski

– Han er komiske Ali



Uttalelsene til FK Haugesunds daglige leder får imidlertid Åkerlund til å reagere. Han sammenligner Fauskanger med Iraks tidligere informasjonsminister «komiske Ali», som under invasjonen av Irak i 2003 holdt daglige pressekonferanser der han stadig bagatelliserte krigens faktiske utvikling.

– Ja, det blir jo litt sånn når daglig leder i Haugesund sier at knapt en Viking-supporter har kjøpt på langsidene nær bortefeltet, når vi vet at det ikke stemmer, utbasunerer supportersjefen.

Og slår fast:

– Det er jo ikke Haugesund-folket som plutselig kjøper opp feltene nær bortefeltet. Når han prøver å overbevise om noe annet, så blir han jo «komiske Ali» når han åpenbart forstår virkeligheten annerledes enn det den faktisk er. Det er ingen vil om bortekampen mot Haugesund vil bli som en hjemmebane for Viking.

Fauskanger tar seg ikke nær av Åkerlunds retorikk.

– Det er vel et av de kjekkere kallenavnene jeg har fått. Jeg er glad i humor, men han ser jo ikke hva som er bestilt. Han har rett i at en del Viking-supportere har kjøpt på langsiden, men det er flere haugalendinger som har kjøpt på disse feltene, slår han fast.

KOMISKE ALI: Mohammed Saeed al-Sahhaf, informasjonsminister i Irak i 2003, hadde et omtrentlig forhold til sannheten.

Vil frata Viking-fans supportereffekter

FK Haugesund-sjefen kommer med en klar beskjed til bortesupportere som ankommer i supportereffekter av Viking på hjemmefeltet.

– Vi har økt sikkerheten, dette er en høyrisikokamp, og vi kommer til å sjekke alle som ikke kommer i hvitt og blått langsidene. Vi kommer ikke til å gjennomføre passkontroll eller dialektkontroll, men om de kommer i Viking-effekter på hjemmeseksjonen vil de bli fratatt disse og få det igjen etter kampen, konstaterer han.

VIKING-INVASJON: Anført av Felt O kan Haugesund vente seg en invasjon av Viking-fans i oppgjøret mot Haugesund 16. september. Foto: Carina Johansen

Blir trolig ny publikumsrekord

Tilskuerrekorden på Haugesund Sparebank Arena er på 8945 fra en kamp mot Brann i 2014. Fauskanger håper og tror at den nå står for fall. Allerede 23. august var det solgt godt over 6000 billetter.

– I utgangspunktet har vi åpnet for 8822 billetter til Viking-kampen, men vi kan øke antallet. Det er vurderinger vi tar opp mot kampen om vi ser at pågangen er stor nok, uttaler Martin Fauskanger i FKH.

Et fint eksempel på hvor mye Vikingsupporterne har kjøpt opp på langsidene i dag. Til venstre seksjon F til FKH-Molde 3/9, til høyre seksjon F til FKH-Viking 16/9. Ikke kjøpt billett enda? Skjerp deg! Du vil ikke sitte å se denne kampen på TV fra Stavanger! pic.twitter.com/BQP9DbOvpn — Oss Mot Resten Av Verden (@OssResten) August 22, 2023

– Har du opplevd en så stor interesse før en hjemmekamp for FK Haugesund så lenge i forkant tidligere?

– Nei, ikke i min tid her. Brann er jo det laget som historisk sett har trukket flest fans hit, men Brann-fansen er jo flinke til å mobilisere, uansett hvor de ligger på tabellen, svarer han, og fortsetter:

– Men Haugesund-supportere har som vane med å vente med å kjøpe billetter, vi selger vanligvis 1000 til 1500 i dagene før kampdag. Derfor var vi og ute i lokalmediene her og ba dem kjenne sin besøkelsestid allerede nå. Vi kan ikke ha 50/50 på tribunen mot Viking, for å si det sånn.

Spår 4000 Viking-fans

Roar Åkerlund anslår at opp mot 4000 tilreisende Viking-supportere vil reise til Haugesund 16. september. Målet for kampen er klart.

– Viking-spillerne skal virkelig få kjenne at de spiller på hjemmebane, selv om det er bortebane. Nå må bare enda mer Viking-fans kjenne sin besøkelsestid og sikre utsolgt Rogalands-derby. Haugesund må virkelig få kjenne på Viking-invasjonen, mener han.

Viking-trener Morten Jensen gleder seg stort over Felt O og Viking-fansens enorme mobilisering før bortekampen mot Haugesund.

– Det forteller om den enorme interessen som er i Stavanger og fotballfylket Rogaland. Det kommer til å bli en fantastisk ramme i Haugesund. Jeg tror det kan bli en helt magisk fotballkamp og opplevelse både for hjemmefansen og ikke minst Viking-fansen, smiler han til TV 2.