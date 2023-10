Haugesund lekte seg: – Dårlig nytt for Vålerenga

Haugesund – Aalesund 6–1

Haugesund sprudlet hjemme mot Aalesund og vant 6–1 lørdag.

– Med denne seieren sikrer Haugesund plassen i Eliteserien, og det må smake utrolig godt for alle i og rundt klubben etter en meget turbulent sesong, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Nå kan de begynne å planlegge sesongen 2024 med ny trener på plass og med en visshet om at de slipper et dyrt og tungt nedrykk til OBOS-ligaen, fortsetter Mathisen.



Utvist etter 6-1-scoring

Alexander Søderlund, som satte inn 3-0-målet for FKH, er klar på at de har mer å spille for denne sesongen.

– Vi skal klare å unngå direkte nedrykk, regner jeg med. Det er fortsatt mye å spille for, så det er kult å avslutte veldig bra. Nå skal vi møte LSK og Brann hjemme. Det er kule kamper, så det hadde gjort seg med poeng der, sier Søderlund til TV 2.

Trøbbel for Vålerenga

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen understreker at det ikke er matematisk klart, men FKH ligger på tiendeplass med ni poeng ned til direkte nedrykk når de har fire kamper igjen av sesongen.

– For Vålerenga sin del er dette resultatet dårlig nytt, og det gjør kampen i morgen på Intility enda mer interessant, sier Mathisen.



Vålerenga, som møter Rosenborg søndag, er nummer 13 og er kun foran kvalifiseringsplassen til Stabæk på bedre målforskjell.

HAUGESUND-JUBEL: Trener Sancheev Manoharan og Bruno Leite. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Søderlund har våknet



Claus Niyukuri headet tidlig FKH foran, før Nikolai Hopland var uheldig og satte ballen i eget mål få minutter senere. I det 37. spilleminutt kunne Alexander Søderlund banke inn 3–0.



Et kvarter før slutt reduserte Amidou Diop til 1-3, men Kevin Krygård utlignet til 4–1 tre minutter senere. Like før full tid kunne Peter Therkildsen sette inn 5-1, før Sory Diarra fastsatte resultatet til 6–1 på overtid.



I FORM: Alexander Søderlund, her sammen med Bruno Leite. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Slik de har fremstått i sine siste kamper er det et helt annet lag enn det vi så i Jostein Grindhaug sine siste kamper. Ekstra moro er det at Søderlund har våknet til liv, og hans bidrag i de siste kampene viser at han fortsatt har mye å bidra med på dette nivået. En annen lokal profil som har levert er Claus Niyukuri, og nok en gang scorer han mål etter målgivende pasning fra en meget god Julius Eskesen, sier Mathisen.



Dette sier Kevin Krygård om Haugesunds forvandling:

– Vi trengte noen nye ting, endringer og impulser. Det har vi sett resultater av de siste kampene. Det var sårt tiltrengt, så det var deilig å kunne levere, sier Kevin Krygård til TV 2.

– Det er tungt

Aalesund ligger helt sist med seks poeng opp til kvalifiseringsplass.

– Aalesund har sett ut som et lag som hører hjemme i OBOS-ligaen i store deler av denne sesongen, men to seire på to kamper ga et visst håp om at et mirakel var mulig. Dagens resultat og prestasjon var nok en gang langt unna å være godt nok, og de kan fortsette planleggingen for et liv på Norges nest øverste nivå i 2024, sier Jesper Mathisen.

SEKS BAKLENGS: Sten Grytebust i Aalesund-målet måtte plukke seg baller ut av nettet på Haugesund Sparebank Arena. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

AaFK-målvakt Sten Grytebust gir ikke opp å redde plassen.

– Det er tungt, men det har vært noen smeller denne sesongen. Dette ble enda en. Vi kommer fra noen kamper med uavgjort og seier i det siste, men vi fikk som hatten passet mot et Haugesund-lag som vant fullt, fullt fortjent, sier Grytebust til TV 2.