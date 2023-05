Hardt ut mot supporterne: – De kan ikke kreve noe som helst

Etter nok en RBK-nedtur kom Kjernen med en tydelig uttalelse mandag kveld. Styret i supporterklubben mener at Kjetil Rekdal og Geir Frigård bør være ferdige i klubben.

Den uttalelsen vekker harme hos Rosenborg-legenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Jeg syns ikke noe om å komme med et slikt krav. De kan ikke kreve noe som helst. Hovedoppgaven deres er å støtte klubben. Det ser ut som halve Kjernen ikke har husket på det, sier Mini til TV 2.

– Det er lov å ha meninger, men de skal ikke kreve ting.

Mini tror heller ikke at en trenersparking vil føre til mirakler.

– De får komme med en bedre løsning da. Jeg ser ingen «quick fix» med å sette inn en ny mann så skal alt løse seg.

Den tidligere RBK-stjernen mener likevel at det klubben hans har vist denne sesongen, er langt under pari.

– Tredjeplass i fjor var akseptabelt. Det som har skjedd nå, er for dårlig. Det er absolutt kritikkverdig.

Etter mandagens 1-3-tap mot høytflyvende Brann er Rosenborg nede på ellevteplass i Eliteserien med ni poeng.

– Rosenborg handler om å skape opplevelser for trøndere og det norske folk. Det gjør klubben definitivt ikke nå. Det er urolige stunder på Brakka og Lerkendal.

Forklarer bakgrunnen

Bjørn Skar, som er styreleder i Kjernen, utdyper mandagens uttalelse overfor TV 2.

– Man avsetter ikke eller freder trenere etter enkeltkamper. Det er noe som skjer på grunnlag av det man har sett over tid.

– Jeg ser ingen ambisjoner eller idé. Det fremstår som en klubb uten identitet. Det er det som er faretruende.

Supporterlederen påpeker at det er delte meninger rundt trenersituasjonen.

– Det er på ingen måte en unison uttalelse fra Trøndelag. Det er like mange meninger om Rosenborg som det er tilskuere på Lerkendal. Uttalelsen ble underskrevet av styret i Kjernen. Innad i Kjernen vil du finne mange som mener noe annet, men også mange som er enige, sier Skar.

Rosenborg trener Kjetil Rekdal under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold

Kritikken fra Mini tar supporterlederen med stor ro.

– Det lever jeg fint med. Han er også ute jevnlig og mener ting. Vi forbeholder oss også retten til det. Det er fritt fram. Mini får lov til å mene ting også.

Etterlyser lederne

TV 2s fotballeksperter reagerer på at Rekdal blir stående alene og forsvare den nitriste utviklingen.

– Jeg synes Rekdal må forsvare absolutt alt ved Rosenborg. Hvor er Mikael Dorsin (sportslig leder), som har skaffet store deler av laget som ikke fungerer? spør Marius Skjelbæk i Fotballkveld.

– Det er veldig mye i Rosenborg som jeg ikke tror løses ved om Rekdal får sparken eller ikke, fortsetter han.

Sportslig leder Mikael Dorsin før eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Rosenborg på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Skjelbæk mener Rosenborg har hatt en sterkere ledelse før enn de har nå, og trekker fram blant andre Ivar Koteng og Tove Moe Dyrhaug.

Koteng ga seg som styreleder i februar i fjor, mens Dyrhaug sluttet i klubben sommeren samme år. Inn kom Cecilie Gotaas Johnsen (styreleder) og Tore Bjørseth Berdal (daglig leder).

Også TV 2-ekspert Jesper Mathisen etterlyser tydeligere lederskap i klubben.

– Dagens kamp var ikke en katastrofe, men sesongen er nær en katastrofe. Hvem er det som er lederne i RBK? Er daglig leder og styreleder sterke nok? Hvem i all verden skal sette Rosenborg sammen som klubb igjen? spør Mathisen.

Kjernen-lederen er enig i at Rosenborgs problemer er sammensatte.

– Spillerlogistikken er en viktig del av det. Det er et ungt og uerfarent lag. Da kan man si de bør få tid. Men dette uerfarne laget rokeres mye på. De får ikke tid til å spille seg gode. Nervene må ligge utenpå snart, sier Skar til TV 2.

– Micke Dorsin har nok hatt bedre dager i manesjen. Vi er mange som stusser over de offensive signeringene.

Dorsin befinner seg i Stockholm tirsdag og TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med ham.

– Mange lik i skapene

Det var under det forrige styrets ledelse at det nåværende trenerteamet ble ansatt. Skar mener uansett at det er på tide at det sittende styret staker ut klubbens vei videre.

Rosenborgs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal stadion. (1-0) Foto: Ole Martin Wold

– Det skulle vært mulig å få staket ut denne planen snart. Styret skal kjenne sin besøkelsestid og den planen bør på plass. Det er mange lik i skapene i Trondheim, sier Skar.



– Forventer dere at Rekdal og Frigård går ut som arbeidsledige etter onsdagens styremøte?

– Styret i Kjernen mener at så skal skje. Det er ikke sikkert styret i Rosenborg er enig. Det er deres rett å vurdere det annerledes.