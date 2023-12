– Har vært mye intern uro og uenigheter

SPENT: Den danske treneren Sancheev Manoharan (t.v) (37) er Haugesunds midlertidige trener. Han tok over for Jostein Grindhaug (50). Foto: Håkon Sagen, TV 2

HAUGESUND (TV 2): En turbulent sesong kan ende med nedrykk for Haugesund. Men spillerne fastholder at nervene er under kontroll.

Etter 14 år på rad i Norges øverste divisjon kan FK Haugesunds trøblete sesong ende med nedrykk.

ROLIG: Martin Samuelsen er klar for Stabæk-kampen. Foto: Jan Kåre Ness

Foran søndagens skjebnekamp mot Stabæk vet hele klubben hva som står på spill. Laget har alt i sine egne hender. En seier vil feie all tvil til side, og FKH kan feire nok en sesong i Eliteserien.

FKH-profilen Martin Samuelsen fastholder at nervene er under kontroll. Det eneste som står i spillernes hoder er seier mot Stabæk.

– Det er jo fort gjort å tenke på alt som kan gå galt. Men faktum er at alt er i våre hender. Det litt som Michael Jordan sa. Hvorfor skal han forestille seg at han bommer før han har kastet. Sånn må vi tenke vi og, at dette skal gå veien. Og det kommer jo til å gå veien, konkluderer han, og legger til:

– Vi gleder oss til kampen og lage en fest ut av siste kamp for sesongen. Det har vært en humpete sesong for meg og for laget. Vi har blødd en del i år. Men jeg føler sårene er grodd, og nå vil vi skape positivitet rundt siste kamp, fastholder Samuelsen.

Heller ikke FKH-legenden og klubbnomaden Aleksander Søderlund hevder at han kjenner på nervene.

– Jeg har vært med på så mye greier i min karriere, og tenker bare at vi ikke skal greie dette. Det er nok en av mine viktigste kamper, men jeg har hatt det tøffere før. Det gjelder bare å holde seg rolig, og skape ro, og kose oss. Vi vil skape smil og glede på tribunen, sier Søderlund – og smiler lurt.

LEGENDE: Martin Samuelsen mener FK Haugesund-spillerne bør tenke som NBA-legenden Michael Jordan. Foto: Vincent Laforet

Intern uro og uenigheter

Men det er ingen tvil om at det har vært en humpete og turbulent sesong for FK Haugesunds del. I begynnelsen av september trakk trenerprofilen Jostein Grindhaug seg, etter sviktende resultater og intern uro i garderoben.

– Ja, det har vært mye intern uro og uenigheter, som nok har resultert i de resultatene vi har hatt. Vi har vært preget av trenerskiftene, men vi står sammen for å holde oss i Eliteserien også neste sesong, sier FKHs keeper Egil Selvik.

Kanskje holder det også med uavgjort for FK Haugesund med Stabæk, men da er de avhengig av at resultatene går deres vei i de andre nedrykkskampene.

– Vi vet alle at kampen mot Stabæk betyr noe ekstra, det er nesten som en cupfinale. Mentalt tenker vi positivt og glede. Dette er ikke en kamp vi går og gruer oss til, sier keeperen som har fått sjansen i Ståle Solbakkens landslagstropp de siste uttakene.

KONTRSTER: Haugesunds keeper Egil Selvik har spilt for Norge i høst, samtidig som klubblaget har slitt. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Aldri kjekt



Inn for Grindhaug kom Sancheev Manoharan som midlertidig trener for Haugesund ut sesongen. Han blir igjen erstattet av islendingen Oskar Hrafn Thorvaldsson, som overtar fra nyttår og har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen.

– Det er klart det aldri er optimalt å skifte trener, men jeg fikk ni kamper på meg til å se om vi kunne redde oss. Så kommer det inn en ny trener her neste sesong, og så går jeg inn i teamet hans som assistent. Det er helt fair det, bedyrer Sancheev Manoharan.

ROLIG: Alexander Søderlund går inn i Stabæk-kampen rolig. Foto: Håkon Sagen, TV 2

Den midlertidige treneren håper og tror fansen kjenner sin besøkelsestid mot Stabæk og bidrar til at Oskar Hrafn Thorvaldsson får være hovedtrener i en Eliteserieklubb neste sesong.

– Jeg forventer en fest og fullt hus, og vi kommer til å ha et fort på hjemmebane. Vi må bare glede oss, mener han.

NERVEVRAK: Kristoffer Hervik, leder i FK Haugesunds supporterklubb Maakeberget. Foto: Håkon Sagen, TV 2

– Blir helt for jævlig



Styreleder i Maakeberget, Kristoffer Hervik, lover at fansen vil gi laget støtte på søndag. Nervene er imidlertid i høyspenn.

– Det blir nok lite søvn før kampen, nervene står i spenn. Det blir helt for jævlig, for å si det sånn. Om vi rykker ned vil det svi skikkelig. Men vi skal gjøre vårt for å støtte dem. Dette skal FKH klare, mener Hervik.

NERVØS: Martin Fauskanger, daglig leder i FK Haugesund. Foto: Håkon Sagen, TV 2

Daglig leder Martin Fauskanger innrømmer at klubbens administrasjon også kjenner på nervene.

– Ja, vi kjenner jo på det, men vi har alt i våre hender. Gjør vi jobben mot Stabæk så vil ting gå sin gang. Hele denne sesongen har vært opp og ned. Men det så verre ut tidligere i sesongen, oppsummerer han.

Han vil ikke spekulere i hva et eventuelt nedrykk vil bety for klubbens økonomi og eventuelle nedbemanninger.

– Jeg tenker vi nå skal konsentrere oss om kampen på søndag, så tenker jeg at alt det andre finner vi først ut av søndag kveld, konstaterer FKH-sjefen ordknapt.