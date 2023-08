Har tatt Eliteserien med storm: – Han er et eventyr

GLADGUTTER: Jakob Napoleon Romsaas og Yaw Painstil herjet i hver sin Oslo-klubb før de satte kursen mot Tromsø. Der har det hittil gått over all forventning for duoen som alltid har smilet på lur. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Jeg liker det ikke når kommentator kaller oss samboere. Det høres litt rart ut, sier Jakob Napoleon Romsaas.

– Men det er vel det vi er, kanskje, legger han til.



Yaw Paintsil bryter ut i latter.

– Jakob er et eventyr. Det kommer mye vittig hver dag derifra. Han gir meg krydder i hverdagen, sier 23-åringen.



På mange måter er duoen et godt symbol på suksessen Tromsø Idrettslag opplever om dagen.

Litt i det stille har Gaute Helstrups menn sjokkert Fotball-Norge.

Med begrenset økonomi har klubben gjort smarte investeringer. Unge talenter fra Oslo har gjerne blitt snappet opp. Sakarias Opsahl har over tid vokst til å bli en av TILs viktigste spillere.

GLADGUTT: Jakob Napoleon Romsaas er en type som bare må oppleves, mener lagkameraten. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

I år er det Paintsil og Romsaas som har slått gjennom.

– Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle gå så kjapt, sier Jakob Napoleon Romsaas.



Han har startet de tre siste kampene og står med tre mål. Paintsil er oppe i fire mål.

– Jeg tror vi alle har prestert bedre enn de fleste hadde trodd. Det er veldig kult at vi kan være en så stor del av oppturen. Det hadde jeg ikke sett for meg, sier Yaw Paintsil.



Har sjarmert utenfor banen

Det er imidlertid ikke bare på banen at Painstil og Napoleon Romsaas har markert seg.

Utenfor banen har flere lagt merke til stilen til duoen.

Etter seieren mot Brann, stilte Napoleon Romsaas til TV-intervju hjemme i stua. En tydelig stresset TIL-gutt kom seg gjennom det.

– Det var stressende, ass. Det hjelper ikke at han der (Yaw) driver og ler hele tiden heller. Men det gikk greit. Kanskje det kommer flere, sier Napoleon Romsaas.



– Det var helt klasse. Da koste vi oss, sier Yaw Painstil.



Selv om det er fire år mellom dem, har de funnet kjemien i kollektivet i Tromsø.

– Det er god dynamikk mellom oss. Kjemien er der og det passer bra. Det er ikke for mye eller for lite, sier Paintsil.



Selv TV 2s ekspert har latt seg sjarmere.

– De har tatt Tromsø med storm både på og utenfor banen. I en verden med mange standardsvar og selvfølgeligheter er det forfriskende med spillere som byr på seg selv. Det er umulig å ikke trekke på smilebåndet når det kommer innslag fra kollektivet i Tromsø, sier Yaw Amankwah.

Fra rivaler til lagkamerater

Historien mellom dem kunne imidlertid vært litt annerledes. For selv om de ikke kjente hverandre personlig på den tiden, er det en viss historikk mellom dem.

– I debuten min vant vi 4-0 mot Yaw og Kjelsås. For en kamp, sier tidligere Skeid-spiller Jakob.



– Den verste kampen i mitt liv, sier Yaw Paintsil.



Et annet minne som vekkes til live i det TV 2 har med duoen til gamle trakter, er et av oppgjørene mellom Skeid og Kjelsås like før Yaw Paintsils overgang til Tromsø ble klar.

– Rett før jeg signerte for Tromsø, så kom han inn og satte seg på ankelen min. Den røk og jeg var ute i fire måneder, påstår Yaw Paintsil.

GAMLE TRAKTER: Yaw Paintsil slo gjennom i Oslo-klubben Kjelsås. I år har han tatt Eliteserien med storm. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Ha-ha, det er ikke sånn jeg husker det, svarer lagkameraten.

Begge er uenige om hvem som egentlig hadde ballen.

– Jeg ba om unnskyldning, du sa det var greit, men nå fortsetter du å syte over det, sier Jakob Napoleon Romsaas.



– Ekstrem kultur

Uansett har duoen funnet kjemien i Tromsø. Og det for et lag som for alvor har blandet seg inn i tetstriden i Eliteserien.

Med en kamp mindre spilt, ligger Tromsø fem poeng bak serielederne Bodø/Glimt og Viking. Tromsø har 13 kamper igjen i årets Eliteserie.

– Jeg tror det handler om at vi har en ekstrem kultur og at vi har fokus på utvikling. Vi har tatt store steg siden starten av sesongen. Da ble det snakket om flaks og litt sånn, og det er jeg litt enig i. Men nå er vi blitt et ordentlig godt fotball-lag, sier Yaw Paintsil.



– Hvilke tanker gjøre dere om at to Oslo-gutter måtte til Tromsø for å blomstre i Eliteserien?



– Jeg tenker at det er Oslo-gutter i nesten alle klubber. Oslo er en stor by og det er mye konkurranse. Kanskje er det lettere å slå gjennom og bli satset på andre steder, sier Jakob Napoleon Romsaas.



– Vi kan ikke gjøre så mye annet i Tromsø. Det er fotball og det er å slappe av. Det er veldig forenlig med det å bli god i fotball. Jeg tipper det har noe med saken å gjøre, sier Yaw Paintsil.



HERJET MED BRANN: Jakob Napoleon Romsaas og Yaw Paintsil var sterke bidragsytere til at Brann ble sendt hjem med 1-3-tap i bagasjen fra Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Så spørs det om Napoleon Romsaas, Paintsil og Tromsø kan bli så gode at man kan yppe seg helt i toppen av tabellen når fasiten skal telles opp.

– Hvis du vil ha et godt svar på det, så må du spørre Jakob, sier Yaw Painstil.



– Vi tenker ikke på tabellen..., begynner Napoleon Romsaas.



– Haha, han har fått inn standardsvaret allerede, sier Yaw Paintsil.