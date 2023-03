FÅR HJELP: Hele Fotball-Norge har bidratt i innsamlingsaksjonen for å hjelpe tidligere Lillestrøm-keeper Emille Baron i en prekær situasjon. Foto: Frode Hoff / TV 2

Har snart samlet inn én million til Baron. Slik skal pengene brukes

– Vi vil at dette skal gå riktig for seg. Vi kommer ikke til å sende en engangssum, sier Tony Johansen, leder for Kanarifansen.