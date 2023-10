– Har kunne dratt fra Bergen mange ganger

20231005 Brann-trener Eirik Horneland er oppgitt over at enda en Brann-spiller er skadet. Foto: Erik Teige / TV 2

Det regner så mye i Bergen om dagen at Brann må trene på kunstgress. Det liker Eirik Horneland dårlig.

Men solen skinner på laget. Seks strake seirer i Eliteserien er ikke vanlig mellom de syv fjell. Ikke engang i gullsesongen 2007 klarte rødtrøyene det.

– Ja, det er sterkt, sier Brann-trener Horneland.



18 poeng av 18 mulige har brakt Brann tilbake i medaljekampen. Men laget har ikke lignet seg selv helt, likevel.

GLEDE: Sivert Heltne Nilsen lar seg rive med etter Branns sjette strake seier i Eliteserien. Foto: Frederik Ringnes

– Det er godt gjort fordi vi har ikke hatt noen topp prestasjoner. Lillestrøm sist var veldig bra, men ellers har det vært slåssing for marginene og i enkelte av kampene har vi fått litt overbetalt.



Fryktelig statistikk

Brann har måttet slåss. Og det med en skadeskutt tropp. Til tider har syv spillere vært plassert på sidelinjen. Flere av dem sentrale brikker da bergenserne ble Cupmestere i mai.

– Vi har vunnet på mentaliteten og et sterkt samhold, sier Horneland.

SLÅSS: Eirik Horneland mener Brann har måttet slåss for poengene den siste tiden. Kampen mot Lillestrøm var et stort skritt i riktig retning, i følge Brann-treneren. Foto: Frederik Ringnes

– Vi er veldig godt fornøyd med poengfangsten, men ikke så godt fornøyd med prestasjonene. Vi har skapt altfor lite målsjanser den siste tiden.

Nå venter møte med Vålerenga og ikke minst Intility Arena, et sted der Brann har slitt tungt siden stadion sto ny i 2017.

Her er rødtrøyenes resultater på Valle Hovin:

2017: Tap for VIF (1-2)

2018: Tap for VIF (0-2)

2019: Tap for VIF (0-1)

2020: Tap for VIF (1-5)

2021: Tap for VIF (0-1)

2021: Tap for Jerv (Play off, 11-12)

2022: Tap for KFUM (Cup, 0-1)

2023: Tap for VIF (2-3 Cup)

MISS: 15 desember 2021 ble det klart at Brann måtte ned en divisjon. Robert Taylor får noen trøstende ord etter å ha misset på den siste og avgjørende Brann-straffen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Den er ingenting å være bekjent av. Vi har hatt mange dårlige prestasjoner der.



Horneland er ingen overtroisk karakter. At Intility er en Brann-kryptonitt har han ingen tro på.

– Nei, jeg tror det går an å bryte sånne ting. Men jeg tror du må være offensiv og komme med noen offensive virkemidler for å bryte den statistikken, sier Brann-sjefen.



På Valle er man av en annen oppfatning. Geir Bakke svarer kontant på spørsmål om han mener statistikken har noe å si.

– Ja, er den korte og konsise responsen.



KONTANT: Geir Bakke mener Branns begredelige statistikk på Intility har noe å si før lagene møtes igjen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Attraktiv



Horneland har ledet Brann til rekord i Obos-ligaen, via et Cupgull i mai, til medaljekamp i Eliteserien.

47-åringen har slukket branner på Kniksens plass som ingen andre. Alt fra skandalenachspiel til sommerens kaptein-opprør, er taklet med bravur.

Det er slikt som gjør at man blir interessant for andre. Også utenfor Norges grenser.

– Det vil alltid være interesse når spillere og trenere gjør det bra, svarer Horneland.



I regnværet har 47-åringen mottatt nok et bevis på at han er månedens trener i Eliteserien. Denne gang for september.

Bergen 20230820. Branns trener Eirik Horneland i aksjon før eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Aalesund på Brann Stadion. Foto: Christoffer Andersen / NTB Foto: Christoffer Andersen

– Jeg har bare ett fokus og det er å være en del av Brann. Jeg stortrives i klubben, med spillerne, atmosfæren i og rundt klubben.

– Har det vært tilbud du har måttet ta stilling til?

– Det har det vært underveis. Både jeg og klubben har tatt stilling til henvendelser. Det har vi gjort.

– Jeg har kunne dratt fra Bergen mange ganger, jeg.

Hvem som har vært ivrige i kontaktsøken ønsker verken Horneland eller trenerens agent å uttale seg om.

– Har ikke peiling

Månedens trener for september har skapt resultater på tross av en lang skadeliste. Torsdag ble Thore Pedersen lagt til listen av spillere som er utilgjengelige. Japhet Sery Larsen må sone karantene og Ruben Kristiansen er nylig operert for Gilmore's Groin.

Det gjør at Brann stiller med én rutinert midtstopper i hovedstaden.

– Vi er tynne, veldig tynne. Så får vi se hvordan vi klarer å få satt en backfirer. Det er den største utfordringen vår.



– Er det aktuelt å sende junioren Eivind Helland til ulvene?

– Ja, klart det. Han er aktuell, men så finnes det også andre muligheter. Vi får se, sier Horneland.