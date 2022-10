– Har fått en trener som kler mentaliteten til en storklubb

I vinter gikk alt mot Rosenborg, og medaljestrid virket utenkelig. Nå mener trener Kjetil Rekdal (53) at gullkamp neste år er realistisk. Han får også hyllest fra uventet hold.

Enorm RBK-forandring under Kjetil Rekdal:

FORT LERKENDAL: Under Kjetil Rekdals ledelse har Lerkendal igjen blitt Rosenborgs egen lekegrind. Tolv seiere, to uavgjorte og ingen tap er fasiten hittil. Det gjør Rosenborg til Eliteseriens beste hjemmelag. Foto: Ole Martin Wold

En råsterk snuoperasjon mot Bodø/Glimt forlenget en mektig imponerende RBK-rekke søndag kveld: Med tolv seiere, to uavgjorte og ikke et eneste tap, er Rosenborg det beste hjemmelaget i Eliteserien.

Det har ført Rosenborg opp til bronseplass i serien - og med det er kontrasten til stemningen som rådet i vinter nærmest komplett.

«Kan RBK unngå nedrykk», lød tittelen i lokalavisa Nidaros 20. mars.

Fem dager senere nådde Rosenborg et nytt bunnpunkt. I generalprøven til Eliteserie-starten, tapte trønderne hele 0-3 mot 1. divisjonslaget Raufoss på hjemmebane.

– Det så mørkt ut da. Vinteren i seg selv så mørk ut, minnes RBK-keeper André Hansen i dag.

Sesongstarten ble det heller ikke ropt «hipp, hipp hurra» til. Da Rosenborg gikk i 17.-mai-tog, var det som innehaver av en 8.-plass i Eliteserien.

Men vel fem måneder senere virker tonen å være en litt annen på Lerkendal. Etter Glimt-seieren søndag kveld, var Kjetil Rekdal klar på at målet til Rosenborg er å kjempe om gullet allerede neste år.

– Det er planen. Så får vi se om vi er gode nok til det, sier han til TV 2.

Knutsen er imponert

Han er fullstendig klar over at suverene Molde er hele 19 poeng foran Rosenborg med to seriekamper igjen å spille. Veien er fortsatt lang, påpeker 53-åringen.

– Samtidig er vi bare ett poeng bak Bodø/Glimt. Det tror jeg få hadde sett for seg før sesongen, sier Rekdal.

I Bodø/Glimt er man ikke i tvil om at Rosenborg virkelig har noe på gang.

– Definitivt. Det har vi sett gjennom hele sesongen: Rosenborg er et lag i utvikling, de har vært gode på spillerlogistikk og ser ut til å ha jobbet kjempegodt. Det er bra for norsk fotball at de er i ferd med å melde seg på, mener trener Kjetil Knutsen.

SKRYTER: Selv om han mener at laget hans slapp inn utilgivelige baklengsmål mot Rosenborg, er Glimt-trener Kjetil Knutsen imponert over jobben trønderne har lagt ned i år. Foto: Ole Martin Wold

Glimt-kant, og trønder, Ola Solbakken deler sjefens oppfatning.

– Det er på tide. Nå er de med der de skal være, bør være og bør fortsette å være. Det virker som om de har noe på gang. Så har de en ganske ung stall også, så hvis de får beholde de fleste og fortsetter å jobbe bra, så ser det spennende ut, sier Solbakken.

I TV 2 er fotballekspert Yaw Amankwah mektig imponert over Rosenborg og Kjetil Rekdals snuoperasjon.

– Rosenborg har vist karakter. Selv i år har de i flere kamper hatt horrible førsteomganger, men de har stått i det. Vi spøkte litt med «stay in the boat»-greiene deres tidligere i år, men de har faen meg klart å gjøre akkurat det. Det tror jeg handler litt om at de har en trener med mentaliteten som kreves for å trene en storklubb som Rosenborg, sier Amankwah.

«Stay in the boat»-konseptet er kort og forenklet fortalt RBKs mentaltrener Martin Langangergaards referanse til at man må stå sammen om en felles retning.

Hyller Rekdal-grep

Amankwah, som tidligere i sesongen tidvis har vært sterkt kritisk til det Rosenborg har prestert, er ikke i tvil om at Kjetil Rekdal skal ha en stor del av æren for at Rosenborg nå har blandet seg inn i sølvkampen.

– Selv om det har smelt litt rundt han i år, så tror jeg Kjetil Rekdal stort sett har sovet godt om natten i år. Selv om mange har tvilt på han, så tror jeg at han har så mye erfaring og pondus at han ikke har latt seg påvirke, sier Amankwah.

Han tror RBK-supporternes skepsis til romsdalingen Rekdal, nå er i ferd med å snu.

– Jeg tror de har trykket han mer og mer til sitt hjerte. Det kommer små drypp fra spillerne som jeg tolker som at de liker Rekdal og trenerapparatet. Det virker som om det er god harmoni i klubben, sier han.

Carlo Holse, dansken som banket to mål mot Glimt og ble RBK-helten søndag, mener pausepraten mot Bodø/Glimt viser litt av Rekdals spissferdigheter. I førsteomgang var Glimt klart best på Lerkendal.



Så snudde det.

– Du ser grepene som blir tatt i pausen i dag: Det er Kjetil som starter det. Det er vi spillerne som utfører det, ja, men det at han pusher oss både på treninger og i kamp har fungert, sier Holse.

Mener kontinuitet er nøkkelen

Han minnes at enkelte tidligere i år, snakket om at Rosenborg kunne rykke ned.

– Vi har blitt mer stabile. I tillegg har vi fått spilt med stort sett den samme startelleveren over tid nå. Det skaper relasjoner, påpeker søndagens aller største RBK-helt.

Erlend Dahl Reitan påpeker at mye var nytt da Rekdal og assistent Geir Frigård tok over ansvaret på Lerkendal i vinter. Blant annet ble 4-3-3-systemet byttet ut med en 3-5-2-formasjon.

– Det var en ny formasjon for veldig mange her. Etter hvert har vi blitt tryggere og tryggere i systemet. Vi har jobbet steinhardt hver eneste dag for å utvikle oss. Det er nøkkelen til å ta nye steg, sier han.

Selv om Kjetil Rekdal er klar på at gullkamp neste år er målet, er han klar på at veldig mye må forbedres. Mens Rosenborg har vært ligaens beste hjemmelag, er fasiten 15 fattige poeng på bortebane.

Bare seks lag har tatt færre. Til sammenligning har Molde 38 poeng på fremmed gress.

– Vi har hatt gode perioder borte også, men så har vi sprukket fullstendig. De feilene må bort. Samtidig skal det godt gjøres å gjenskape en like god sesong på hjemmebane. Jeg tror det er første gang Rosenborg er over 37 poeng på hjemmebane, og det er jo litt kult for en uerfaren gjeng som har blitt beskyldt for å spille litt planløst, sier Rekdal.



På 28 kamper har Rosenborg banket inn 63 mål hittil i Eliteserien. Det er tredje flest.

ENGASJERT: Hjemmeformen til Rosenborg er upåklagelig. Carlo Holse mener pausepraten til Kjetil Rekdal var en nøkkelfaktor til at oppgjøret mot Bodø/Glimt ble snudd. Foto: Ole Martin Wold

Kjetil Rekdal gliser i det TV 2 påpeker at trønderne som var aller mest skeptisk til romsdalingen nå trolig har fått troa på han.

– Folk var nok litt skeptiske, men både Rosenborg og jeg er vant til å ha krav rundt seg. Utgangspunktet er at man skal vinne hver kamp vi spiller. Nå er jeg i alle fall ekstremt godt fornøyd med hjemmestatistikken, så skal vi bygge videre på det. Her ute skal lagene jaggu grave dypt for å få med seg poeng, sier Rekdal og peker ut på Lerkendal.