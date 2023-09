Har bedt om fri fra Stortinget: – Som å være nyforelsket

Noen ganger må fotballen prioriteres over politikken for Mímir Kristjánsson.

Rødt-politikeren har vært på samtlige av Vikings hjemmekamper denne sesongen, og det har han tenkt å fortsette med.

Nå øyner Mímir Kristjánsson seriegull for første gang siden 1991.

– Det føles som å være nyforelsket og at du ikke er sikker på om damen vil ha deg på en måte. Du går på date, og så tenker du at dette gleder du deg veldig til, men det kan ende med knall og fall. Det er akkurat sånn dette er, sier Kristjánsson til TV 2.



For etter Vikings 2-0-seier over Haugesund, samtidig som Bodø/Glimt spilte uavgjort mot Rosenborg, er det nå gullfeber og tabelltopp i Stavanger.

– Vi har hatt så mange nederlag og så mye drit siden 1991. Mange av oss husker ikke engang hvordan det er å vinne et gull. Det er mye nerver, men vi må bare nyte dette. Det kommer til å bli en mye kjekkere høst enn om vi hadde vært trygt plassert midt på tabellen som vi har pleid å være, smiler Kristjánsson.

Rødt-politikeren har allerede klare planer for siste serierunde mot Rosenborg.

– Jeg har bedt om fri fra stortinget dagen etter siste kamp. For om det blir gullkamp eller ikke, tror jeg det blir fest i Stavanger etter den siste kampen uansett.



Kristjánsson kommer også med en oppfordring til andre i Stavanger:

– Hvis folk ser på dette og ikke kommer seg på stadion, skjønner jeg ikke hva som feiler dem. Det kan gå 30 år til neste gang og det er 30 lange år å gå og angre på at du ikke var til stede denne høsten.



– Fort gjort å bli stresset



Kristjánsson tror det er en reell sjanse for at gullet kan ende opp i Stavanger.

– Glimt har et høyere toppnivå enn alle lagene i Eliteserien, men Viking er på topp av formtabellen og de er på topp av tabellen. Og så er det ingen distraksjoner, ingen gruppespill i Europa. Vi har en god, god sjanse, men så er det livsfarlig å jinxe det.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah lot seg imponere over Vikings prestasjon borte mot Haugesund.

– De manglet sin beste spiller, David Brekalo. Likevel leverer de en så solid kamp. Det vitner om at dette Viking-laget er å ta på alvor. Det er ni kamper igjen som står mellom Viking og det første seriegullet siden 1991.



Men for første gang denne sesongen er det Viking som jages på toppen av tabellen. Det er en annerledes situasjon enn å jage, påpeker Amankwah.

– De vet at alt er i deres hender, og det er fort gjort å bli litt stresset og tenke «tenk hvis vi roter dette vekk». Men de har vært i denne situasjonen før, og jeg tror de lærte veldig mye av fjoråret.



Ingve Bøe var en del av Vikings gullag i 1991. Han vil ikke ta helt av, men ser at det er muligheter for at historien kan gjenta seg for første gang på over 30 år.

– Vi lukter et nytt gull, men det er langt fram. Så her gleder det å stå på til siste slutt. Det er på tide nå, men det blir veldig spennende og ingenting er avgjort, sier Bøe.



– Skal du vinne Eliteserien, må du tåle å ligge på topp. Alt ligger til rette, men det er 27 poeng å slåss om, så her kan alt skje, understreker Bøe.