– Håper vi får hentet inn noe kvalitet

Ser man på benken som Odd hadde i hjemmekampen mot Bodø/Glimt var det få etablerte Eliteserie-navn å spore. Legger man sammen spilletiden alle har hatt i Eliteserien i år er det på 60 minutter.

Ettersom Leon Hien kom inn mot Bodø/Glimt er tallet nå oppe i 68 minutter.

Tar man også med sesongen i fjor er den totale spilletiden i Eliteserien på fattige 119 minutter.

På benken var Hien, Samuel Skjeldal, Casper Glenna Andersen, Thomas Rekdal, Anders Hartveit Ryste og Peder Nygaard Clausen.

– Akkurat nå er det tynt, men det er ikke så lenge igjen til august. Vi håper noen av guttene kommer tilbake fra skade og så håper jeg at vi får hentet inn noe kvalitet, sier kaptein Steffen Hagen til TV 2 etter kampen.

På listen over skadde eller syke spillere til Glimt-kampen var Faniel Tewelde, Mikael Norø Ingebrigtsen og Bork Bang-Kittilsen.

Odd har også mistet Milan Jevtovic som valgte å dra til Vietnam og Conrad Wallem som får oppleve utenlandsdrømmen i Slavia Praha.

Det betyr at Odd-stallen nå er tynn. Samtidig legger ikke treneren skjul på at spillere ut betyr spillere inn.

– Vi er på jakt som alle klubber. Prinsippet i Odd er at hver gang noen går ut, så skal noen inn. Nå har vi hatt to spillere ut. Vi ønsker i hvert fall to spillere inn, kanskje én til også, sier «Paco» til TV 2.

Han er imidlertid rask på å si at de nok allerede har en erstatter for Wallem allerede. Leonard Owusu tok plassen på midtbanen for Odd mot Bodø/Glimt og leverte en god kamp for hjemmelaget.

Likevel er det nok noe de savner i Wallems måte å løse den rollen på.

VARSLER SIGNERINGER: Pål Arne Johansen forteller at de jobber med å hente inn spillere i overgangsvinduet som åpnet 1. august. Her fra Eliteseriekampen mot FK Haugesund tidligere i sommer. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Noe av det vi har vært gode på er gjennombruddskraft. Det var også noe Conrad og Milan sto for. Det er litt det vi ser etter nå som det viktigste kriteriet, sier Odd-treneren og legger til:

– Vi er opptatt av at det er gode folk som ønsker å være her en stund. Vi leter etter både permanente ting, men også noe som kan komplementere litt på kortere sikt. To inn må vi ha, og kanskje en til også.

Det er nok noe som faller i god jord hos kapteinen. Han håper først og fremst at de skadde spillerne skal komme tilbake i godt slag for Odd, men er likevel klar på at det er en tynnere tropp enn de skulle ønsket.

– Vi må ha inn noe som kan forsterke oss. Om ikke erstatte de som har gått ut, så til og med forsterke oss. Vi håper vi har noe klart i august slik at vi får litt mer bredde og litt mer å spille på, sier Hagen.