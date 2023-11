– Håper det ikke er OBOS du vil forbinde oss med

I juli ble profilerte Geir Bakke hentet fra erkerivalen Lillestrøm.

Samtidig ble sportssjef Joacim Jonsson gjort til Vålerengas øverste sportslige leder.

I august returnerte ringreven Kjetil Siem til klubben som styreleder i Vålerenga Fotball AS. Mens Svein Graff, som har hatt en rekke lederstillinger i NFF og NTF, denne måneden ble presentert som ny daglig leder i klubben.

Denne uken startet dessuten Andreas Aalbu som ny kommersiell leder i klubben, hentet fra rivalen Stabæk som Vålerenga søndag skal opp mot i en ekstremt viktig kamp i nedrykksstriden.

– Med all sannsynlighet er det Eliteseriespill eller ikke neste år som står på spill. Det er en kamp vi må vinne, så enkelt er det bare. Det er ikke vits å legge skjul på det, sier Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson.



KLAR TALE: Joacim Jonsson og Vålerenga i juli. Snart fire måneder senere, erkjenner Jonsson at VIF står overfor en skjebnekamp søndag for å unngå nedrykk. Foto: Geir Olsen

VIF-styreleder Siem erkjenner at klubben er i en kritisk situasjon.

– Jeg tenker nok som de fleste andre i og rundt klubben, at et nedrykk føles veldig tungt, og det er ikke usannsynlig at det skjer heller. Vi er under streken tre kamper før serieslutt, skriver Siem i en mail til TV 2.



– Vi er i en unik situasjon

Et spørsmål som reiser seg i den forbindelse, er hvordan et nedrykk vil påvirke Vålerenga.

I fjor presenterte klubben et underskudd på 42,8 millioner kroner.

Trenersparking, nedrykksstrid og store utskiftninger har preget klubben i år.

– Spiller man nå litt for framtiden til folk?



– Vi har solgt for over 100 millioner i år. Situasjonen er ikke heldig, men det gir oss en trygghet at vi har store verdier i stallen og at vi har hatt gode salg, sier Joacim Jonsson.

I løpet av året har klubben solgt spillere som Osame Sahraoui, Odin Thiago Holm og Seedy Jatta.

PREGET: Kjetil Siem, her fra tiden i NFF, forteller om en preget VIF-organisasjon. Foto: Cornelius Poppe

Kjetil Siem sier man ikke kan late som om et nedrykk ikke vil påvirke driften av noe slag.

– Men det blir helt feil å spekulere i folks utrygghet før vi vet noe som helst. Vi er alle preget nok som det er, sier han.

Dessuten påpeker han at VIF står i en spesiell situasjon med Tor Olav Trøim som klubbens eier via Magni Sports AS.

– Vi får se når sesongen er over, men vi er i den unike situasjonen at Tor Olav Trøim har garantert for de utgiftene/underskuddet klubben har påtatt seg. Det er en ingen sovepute, men det er avgjørende for eksistensen at de underskuddene som påløper driften, blir balansert av aksjeselskapets eier, sier Siem.

– Vil ikke bli forbundet med OBOS

Ifølge Joacim Jonsson er en lønnsreduksjon ved et nedrykk regulert i spillernes kontrakter, uten at han ønsker å gå nærmere inn på dette.



VIF-sportssjefen erkjenner at det ikke vil bli en optimal start for Oslo-klubbens «nye start» dersom det skulle ende med nedrykk.

– Jeg ser at Sivert (Heltne Nilsen) sier at Brann hadde godt av et nedrykk og at det kan bidra til å samle fart og at man kan komme som en rakett. Lillestrøm og Viking gjør det samme, men det er lett å si i ettertid. Jeg klarer ikke å se noen kjempefordeler for vår del, sier Jonsson.



– Er situasjonene sammenlignbare?



– Med tanke på at det er store klubber som har større ambisjoner enn å ligge i bunn, så er det jo det. Man ser jo at det har skjedd i Sverige også. Det er ikke noe unikt, men vi har jo lyst å ta sats uten å måtte ta turen ned, sier Jonsson.



15 TAP: Sist helg måtte VIF-spillerne igjen takke fansen for støtten etter et tap. 15 tap på 27 kamper hittil har ført Vålerenga til direkte nedrykksplass. Foto: Christoffer Andersen

– Den ledergjengen dere har samlet nå … man forbinder ikke akkurat det med OBOS-ligaen?



– Nei, og det håper jeg ikke vi blir forbundet med i framtiden heller. Men det er en langsiktig tankegang bak de signeringene, det er det ikke noe tvil om. Det står ikke og faller på det. Geir (Bakke) ble hentet inn for å bygge en god VIF-kultur i årene framover. Ingenting forandrer det, sier Jonsson.



– Prestisje i form av dyktige folk

Selv om VIF har rustet opp profiltungt på ledersiden, påpeker Kjetil Siem – som riktig er – at flere av stillingene har handlet om å erstatte folk som har sluttet.

Markedssjef Mehran Amundsen-Ansari og daglig leder Erik Espeseth sa selv opp i Vålerenga.

På spørsmål om opprustningen i Vålerenga er prestisjesigneringer, svarer Joacim Jonsson følgende:

– Det er prestisjesigneringer i form av gode og dyktige folk. Om det er en form for prestisje, så er det jo det. Men det viktigste av alt er at det er dyktige folk, sier Jonsson.



Kjetil Siem er inne på det samme:

– Vekting og betydning av å ansette profilerte og erfarne ledere versus uerfarne kandidater uten profil og erfaring er en vanskelig balansegang å diskutere. Viktigst er jo kunnskap og dyktighet på de nye ansettelsene, og der er vi veldig fornøyd, sier Kjetil Siem.

– Er samme lederteam bærekraftig i OBOS om det skulle ende der?

– Må nesten snu på spørsmålsstillingen når du spør på den måten: Trenger Vålerenga en daglig leder, en sportslig leder, en trener og en styreleder? Uavhengig av divisjon må folk som slutter i disse posisjonene erstattes, skriver Siem til TV 2.

Søndag får Siem og Vålerenga en solid pekepinn på om VIF-satsingen for alvor tar sats fra 1. divisjon eller Eliteserien neste år.

– Kun fremtiden vil fortelle om vi lykkes. Et nedrykk vil naturligvis bli en dårlig start, men er ikke slutten for Vålerenga sin eksistens, sier Kjetil Siem.