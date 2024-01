– Akkurat som når kyrne slippes ut om våren, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Det er slik Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen beskriver Håkon Evjens første kamp etter å ha blitt byttet inn i andre omgang mot Sparta Praha mandag.

– Med den rappheten, beinflyttingen og energien han har, tror jeg vi skal få mye godt ut av Håkon i tiden som kommer, sier Knutsen.

TILBAKE: Midtbanespiller Håkon Evjen forlot Bodø/Glimt i 2019 for spill i AZ Alkmaar. Han fortsatte karrieren i Brøndby, før han returnerte til Bodø/Glimt forrige uke. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Knutsen humrer godt når han konfronteres med Evjens Ajax-spådom før Conference League-møtet, for narvikingen er ikke bare kjapp i beina.

– Vi kommer ikke til Johan Cruyff Arena for ikke å vinne. Det er helt sinnssykt å tro at vi skal inn der og tape. Det er ikke alltid man er så heldig, men jeg går ikke inn for å tape, sier Evjen til TV 2.

I midten av februar venter Ajax i et dobbeltoppgjør i Conference League-playoffen.



– Håkon er en herlig fyr. Han har så god energi, sier Knutsen.



– En liten eksamen

– Tror du at dere slår ut Ajax?

– Der er jeg ikke. Jeg er veldig opptatt av å jobbe ekstremt godt inn mot den kampen. Det er en liten eksamen for oss når det kommer til å se hvor vi står. Det er jeg spent på, sier Knutsen.

SPENT: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Playoffen mellom Bodø/Glimt og Ajax har en åttedelsfinale i potten.

– Jeg vet at det går an å score mål og slå Ajax. Det er godt å ha den følelsen hvis vi er på vårt beste. Ajax har kommet seg veldig etter en «slow» start. Det blir artig å møte et godt Ajax-lag, sier Evjen.

Lagene møtes i Amsterdam torsdag 15. februar, før returkampen går på Aspmyra én uke senere. Evjen tror ikke at Ajax gleder seg til turen nordover.

OFFENSIV: Håkon Evjen tror det er mulig å sjokkere den nederlandske giganten. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

– Jeg håper at de synes det er helt jævlig. Det blir helt klasse, men jeg tror ikke de kommer til å undervurdere oss så mye ettersom Bodø/Glimt har vært gode i Europa i flere år. Jeg håper vi fortsetter trenden med å spille bra, sier Evjen, som kjenner Ajax godt fra tiden som AZ Alkmaar-spiller.

To tap, én seier

Mandag gikk Bodø/Glimt på et 0-2-tap mot Sparta Praha. Tidligere denne måneden ble det 0-6 mot RB Salzburg.

I mellomtiden har nordlendingene slått Hammarby 3-2.

– Vi møtte et robust, sterkt og meget godt Sparta Praha-lag som har prestert i Europa. Selv om det er et ulikt lag i forhold til Ajax, tror jeg referansen er ganske jevn. Det skal vi ta med oss, sier Knutsen.

Justad innrømmer: – Jeg skjelver!

Nå venter en tur tilbake til Bodø etter samlingen i Marbella.

– Vi har hatt en fin leir. Vi skal reise hjem, ha noen dager av og trene godt. Det er 17 dager til Ajax-kampen, så vi skal jobbe godt, sier Knutsen.

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg er optimistisk.

– Jeg har stor tro på at vi har muligheter for å prestere såpass godt at vi kan få med oss et bra resultat. Så vidt jeg har fått med meg, har de fått litt bedre styr på laget sitt, så det er en fantastisk utfordring for oss. Det er virkelig en test å få måle seg på det ypperste nivået Europa har å by på, sier Berg.