Hansen svarer: – Avisene har solgt meg

André Hansen kommer med klar beskjed til de som mener han har spilt sin siste kamp for Rosenborg.

Se Eliteserien på TV 2 Play!

Fredag meldte Nettavisen og TA at Rosenborg og Odd er enige om en overgang for RBK-keeper André Hansen fra august.

TV 2 møter Hansen etter 3-2-seieren mot Odd, som avslår at kampen var 33-åringens siste.

– Det er avisene som har solgt meg per dags dato. Det jeg kan si er at jeg er Rosenborg-spiller, sier Hansen.

PÅ VEI BORT? André Hansen kobles til gamleklubben Odd. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Nettavisen skriver at Hansen trolig vil flytte til Skien innen kort tid. Det vil ikke Rosenborg-trener Svein Maalen heller ha noe av.

– Det er ikke noe å si, han skal spille for Rosenborg og vi har fokus på det. Det er sikkert andre som er opptatt av å snakke om det, sier Maalen til TV 2.

– Er det hans siste kamp for Rosenborg?

– Hvorfor i all verden skal det være det? Han er Rosenborg-spiller ut sesongen, og vi planlegger for det, svarer Maalen kontant.

Etter kampen ble keeperen hyllet av fansen og spillerne ga han ekstra oppmerksomhet.

– Jeg forholder meg til det jeg vet, og derfor er det ekstremt deilig å vinne, sier Hansen og fortsetter:

– Det blir litt sånn når du blir solgt til Odd på fredag, så skjønner du folk står med lupe på søndag. Det var ikke så veldig gøy å komme under med 0-2 etter ti minutter, selv om det ikke var så mye å gjøre med at vi tok siesta i starten.

SVARTE: Rosenborg-keeper André Hansen er ikke fornøyd med avisoppslagene. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Garanterer at det ikke skjer



TV 2 kan erfare at Hansen ikke presenteres for Odd i morgen.

Etter alle solemerker er han i troppen når Rosenborg møter Crusaders onsdag, får TV 2 opplyst.

Odds sportssjef Morten Rønningen er ordknapp om Hansen får Skagerak Arena som hjemmebane i sommer.

– Jeg ønsker ikke bli med på mer spekulasjoner rundt det. Først må vi få unna situasjonen vi har med vår keeper, så skal vi jobbe steinhardt med å få inn en erstatter, sier Rønningen.

Han kan fortelle at 33-åringen i hvert fall ikke presenteres for Odd-spiller allerede i morgen.

– Det skal jeg garantere at ikke skjer, sier Rønningen.

Ekstra Bladet har også hevdet at Odd-keeper Leopold Wahlstedt blir Brøndby-spiller. Det eneste som mangler skal være den medisinske sjekken.

Odd-keeper takker for seg

Wahlstedt forteller selv at det mest sannsynlig er tilfelle.

– Jeg er veldig takknemlig for tiden jeg har hatt i Odd og skylder dem en stor takk. Når jeg kom til Odd var jeg ingen. Nå har jeg vist og prestert bra i Eliteserien og har klart å vise et nytt steg, sier Wahlstedt.

– Det har jeg ingen kommentar til, men hvis Leo går må vi ha en ny keeper, sier Pål Arne «Paco» Johansen på spørsmål om Hansen presenteres for Odd mandag.

Ifølge Ekstra Bladet vil svensken koster fire millioner danske kroner, som etter dagens kurs tilsvarer seks millioner norske kroner.

– Snakk om å nedverdige en keeper med å betale det for Wahlstedt, når man ser hva andre går for, kommenterte Erik Thorstvedt i FotballXtra-studio.

– Hele tiden mens jeg har vært her har det vært konstant interesse for ham. Nå er han på utgående kontrakt og en som etterhvert fortjener å spille for enda større klubber, sier Paco.

BRENNHET: Leopold Wahlstedt har vært en av Eliteseriens beste keepere denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Alle skjønner det

Odds sportssjef Rønningen bekrefter at en Brøndby-overgang er nær for svensken.

– Er det hans siste kamp?

– Det er det vi tror, men så er det en gang sånn at alt ikke er klart før alt er klart, sier Rønningen.



– Jeg kan ikke bekrefte klubben, men alle skjønner jo det. Vi tror at det løser seg innen en dag eller to til, fortsetter han.

Sportssjefen røper også at de vil sitte igjen med et beløp, ettersom Wahlstedt løses fra kontrakten et halvt år før tiden.

– Jeg tror det ble en god sits (penger, journ.anm.) for oss som klubb og gutten selv. Ellers hadde vi ikke gjort det, sier Rønningen.

Hansen kom fra nettopp Odd til Rosenborg før 2015-sesongen. Keeperen har vunnet serien fire ganger og cupen tre ganger med laget fra Trondheim.