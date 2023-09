Hangeland-utvalget vil ha permanent cupendring

Den tidligere landslagskapteinen og nåværende spilleransvarlig for herrelandslaget, Brede Hangeland, har ledet en arbeidsgruppe som har sett på terminlisten i norsk fotball.



Fredag formiddag ble arbeidet presentert.

Utvalgets anbefaling er blant annet at cupfinalen skal spilles på våren.

Hangeland nevnte et stadig tettere kampprogram på høsten som en av årsakene til at utvalget vil ha en endring.

– Det er argumenter for og imot. Jeg mener at argumentene for er så sterke at der står vi veldig støtt i denne anbefalingene, sier Hangeland.

BREDE SVARER: Arbeidsgruppen for terminlister og konkurransestruktur, som ledes av Brede Hangeland, presenterer sin innstilling til styret i Norges Fotballforbund og styret i Norsk Toppfotball. Foto: Stian Lysberg Solum

– De sterkeste argumentene er: Presset mot høsten, det kommersielle og mulighetene til å integrere en enda større av norsk fotball i NM ved at du kan ha regionalt kvalifiseringsspill på sommeren.

Det opplyses om at utvalget er enstemmig.

Fakta: Ønsker innføringen fra 2024 Det forslås å innføre cupordningen fra august 2024 med finale i mai året etter. Utvalget skriver at beste sportslige løsningen hadde vært å ikke kåre en norgesmester i 2024, men de anerkjenner at «historiske, praktiske og økonomiske hensyn» taler for det motsatte. Anbefalingen er at cupen i 2024 avvikles på våren. Utvalget skriver også følgende: « Grunnet E-cuplagenes totalbelastning er det avgjørende at de, som et unntak kun for dette NM, kommer inn i runde 3 Vårcup-NM 2024. I 2024 må det da avvikles en play-off mellom vinner NM23 og vinner NM24 om E-cup-plass sommer 2024. Ny NM-syklus starter august 2024 med finale mai 2025. NM høst/vår er en omlegging, men innebærer det samme antall konkurransekamper.» Hele innstillingen kan du lese her.

Det forslås å innføre ordningen fra august 2024 med finale i mai året etter.

Utvalget skriver at beste sportslige løsningen hadde vært å ikke kåre en norgesmester i 2024, men de anerkjenner at «historiske, praktiske og økonomiske hensyn» taler for det motsatte.

Anbefalingen er at cupen i 2024 avvikles på våren.

Reagerer: – Rungende nei

Flere i supporter-Norge reagerer på cup-nyheten.

– Huff. Jeg personlig vil ha cupfinalen på slutten av sesongen. Det har det alltid vært og har alltid fungert. Det så man bare på oppmøte på semifinalen i går, sier styreleder i Aalesund support, Ole Kristiseter, til TV 2.

Han fortsetter:

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal ødelegge noe som har fungert så bra. Internt hos oss er vi enige om at cupfinalen skal spilles på høsten.

Litt lenger nord er man også negativ.

– Å ha cupen gående over to sesongene er heller dumt enn smart. Vi er krystallklare på at finalen bør spilles på senhøsten. Det handler ikke at vi ikke ønsker forandring, men når det blir et dårligere produkt ut av det, er ingen vits for oss å støtte det, sier Kjernen-leder Bjørn Skar.

– Det blir et stort og rungende nei fra Trondheim.

– Noe litt annet

Molde-supporter Pernille Huseby ønsker cupfinale på våren velkommen. Hun fikk oppleve cupfinale med Molde-laget tilbake i mai 2022.

– Det var veldig kjekt med cupfinale der vi kunne stå i drakt i 16 grader og strålende sol. Det var noe litt annet enn det vi er vant til: Ullundertøy, tre lag med klær og boblejakke. Jeg tror mange Molde-, Glimt- og Brann-supportere kan være fornøyde med tanken på det. Samtidig skjønner jeg dem som er trofast mot slik det alltid har vært. Det er litt sjarmerende å stå der i desember og holde på å fryse i hjel, sier Huseby.



MFK-SUPPORTER: Pernille Huseby. Foto: TV 2

– Det var en helt fantastisk opplevelse. Det unner jeg andre å prøve. Så får vi se om de endrer mening da, fortsetter hun.



TV 2 har også vært i kontakt med Bataljonen og Forza Tromsø, som opplyser om at de ønsker cupfinale på høsten.

– Vi er veldig imot, sier Bataljonen-leder Erlend Vågane.

KRYSTALLKLAR: Supporterleder i Bataljonen, Erlend Vågane. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Brede Hangeland sier at de har lyttet til supporterne.

– Supporterne er ikke en stemme. Det er tusenvis av ulike stemmer og innspill. Jeg håper og tror at vi har vært åpen, lyttende og tatt inn alle spinnspill. Så har det vært vår jobb å beholde en faglighet i innspillene, samtidig som vi lytter til den verdenen vi er en del av.

– Jeg håper at alle, inkludert supporterne, føler at de i hvert fall har fått anledning til å være med.

