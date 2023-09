– Han sørger. Det er tungt for ham

Forrige uke kom nyheten om at Jostein Grindhaug hadde besluttet å trekke seg som hovedtrener i Haugesund.

Nyheten, som kom som et sjokk for mange, kom dagen etter tapet for Molde. Søndag ble Sancheev Manoharan presentert som ny midlertidig trener i Haugesund, der det ble formidlet at Grindhaug ville være tilgjengelig som danskens rådgiver frem til en permanent trener er på plass.

Det er i ettertid justert, og per nå er det usikkert hvilken rolle Grindhaug vil ha i Haugesund fremover.

– Vi får se hva slags rolle han får i FK Haugesund. Det har vi ikke snakket så mye om. Nå hjelper han til der det trengs, sier sportslig leder i Haugesund, Eirik Opedal til TV 2.



– Det er tungt for ham



Uken før Grindhaug trakk seg, skrev Haugesunds avis om misnøye blant spillerne.

«Selv om et samlet klubbstyre har ønsket å beholde Grindhaug i rollen, har han tatt denne avgjørelsen av hensyn til både laget og seg selv som følge av manglende resultater den siste tiden.», skrev Haugesund i pressemeldingen da nyheten kom.



Opedal sier følgende om hvordan Grindhaug har hatt det de siste elleve dagene:

– Nå går han og sørger. Det er tungt for ham om dagen. Han prøver å komme seg i gang igjen med å være på trening på akademiet. Han har ingen rolle inn mot a-laget i dag.

– Men han er tilgjengelig for Manoharan?



– Ja, hvis han skulle ønske det.

Flere endringer

Torsdag ble det bekreftet flere justeringer i Haugesunds trenerteam. Assistenttrenerne Even Sel og Espen Bull-Tornøe slutter i klubben med umiddelbar virkning.

– Vi er enige om å avslutte med begge to, det var en gjensidig og grei avtale. Det er litt «name of the game». Vi ønsket å gjøre litt større forandringer når det med Jostein skjedde, så da ble det slik som dette, forklarer Opedal.

URO: Den siste tiden har vært preget av uro innad i Haugesund. Nå er tre av trenerne ute av trenerteamet. Foto: Jan Kåre Ness

Han forteller videre at både Sel og Bull-Tornøe hadde muligheten til å jobbe innad akademiet, men at de begge ønsket å dra videre.

– Så da respekterer vi det. Det var ingen gunstig situasjon for noen av partene, men slik er det, sier Opedal.

Den siste tids uro har preget klubben, men nå håper Haugesund at de kan se fremover og at endringene vil ha en positiv effekt. Foreløpig ligger Haugesund på en 12. plass i Eliteserien, fire poeng over direkte nedrykk.

– Vi har ikke vært en klubb med mange endringer om sånne ting som dette tidligere. En gang var det vår tur også, så får vi se om vi greier å sanke poengene vi trenger, sier Opedal.

Haugesund- og landslagskeeper Egil Selvik håper misnøyen blant spillerne er lagt til side nå.

– Det håper jeg jo. Nå har det skjedd en endring og det har gått på bekostning av trenere. Sånn er fotballen, dessverre, men samtidig er det vi spillere som er nødt til å gjøre jobben. Nå som vi har fått et skifte her, er vi nødt til å respondere bra på det, sier Selvik til TV 2.



Den responsen håper han blir å se allerede mot Viking lørdag kveld.

– Rammene i morgen er helt perfekt, så vi har alle tiders mulighet til å vise oss fra vår beste side og forhåpentligvis de tingene vi har jobbet med den siste uken, understreker Selvik.



Har ikke spisset trener-jakten

Midlertidig trener Manoharan vil være i jobben frem til klubben har funnet en permanent trener. Opedal sier til TV 2 at de foreløpig ikke har begynt å spisse trener-jakten.

– Vi er på en «long list», så får vi se hvor verden går videre. Det er veldig mange på en lang liste.



Men frem til ny hovedtrener er på plass, er Opedal trygg på at de har gjort en riktig ansettelse i Manoharan.

MIDLERTIDIG TRENER: Sancheev Manoharan leder Haugesund frem til en permanent trener er på plass. Foto: Jan Kåre Ness/NTB.

– Vi ville ha kjente folk i de posisjonene når vi skulle ha noe midlertidig og ikke dra inn noen fra sidelinjen som verken har følelser for klubben eller har en fremtid her, sier Opedal.

Manoharan kommer fra stillingen som utviklingssjef i Haugesunds akademi. Lørdag venter første store test for dansken.

– Det har blitt gjort noen endringer. I forhold til spillestil vil man se et lag som er mer tydelig. Det kan være man ser, også i denne kampen, at det ikke er alt som er på plass, men tegnene vil være der, sier Manoharan til TV 2.



– Hvor viktig er det å komme godt i gang med et nytt trenerteam?



– Det er ikke noe vi heller vil enn å ta tre poeng i morgen. Det sier seg selv. Men vi har full respekt for hvor vi er, og vi skal se på prestasjon, prosessen vi er i og hvordan ting ser ut.



Haugesund - Viking ser du på TV 2 Sport 1 og Play lørdag fra klokken 17.00.