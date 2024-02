– Han sa nok mer enn han burde og ønsket

Det var torsdag Vikings sportslige leder Erik Nevland bekreftet at Viking var enige med MLS-klubben Orlando City om et salg av sin forsvarsspiller fra Slovenia.

Partene ble enige om innholdet i en avtale som gjør at klubben fra USA kjøper Brekalo fra Viking for en totalpakke på 32,5 millioner kroner, der drøye tre millioner er prestasjonsrelaterte bonuser. I tillegg vil Viking ha rett på 15 prosent av overskuddet i et eventuelt videresalg.

– Vi er fornøyde med det vi har fått tilbudt til slutt. Dette gjør at salget av David er det største i Vikings historie. Det er klart det er en milepæl for klubben. Det er noe vi er veldig fornøyd med, bekreftet Erik Nevland til TV 2.

Kalte klubben motbydelig

Men i forkant av salget ble det baluba og ordkrig i mediene. I et intervju med TV 2 kalte Brekalos agent Denis Selimovic Viking-ledelsens oppførsel «en skam», og mente Brekalo ble holdt «som gissel».

Så fulgte Brekalo opp i et intervju med lokalavisen Stavanger Aftenblad fra Vikings treningsleir på Gran Canaria med å kalle klubbledelsen for motbydelig.

– Viking svikter meg. Det er motbydelig, sa David Brekalo.

HAR FORLATT STAVANGER: Vikings forsvarsbauta David Brekalo. Foto: Carina Johansen

– Sa mer enn burde ha gjort



Vikings kaptein og hærfører Zlatko Tripic understreker overfor TV 2 at han unner sloveneren å prøve lykken i utlandet, men innrømmer at mange av uttalelsene som kom i forkant av salget kanskje ikke var særlig gjennomtenkte.

– Nei, vi har ventet på dette en stund, og unner David dette her. Han er en fantastisk fyr og en fantastisk fotballspiller, sier Tripic, før han fortsetter:

– Men ja, det har jo vært en spesiell situasjon. David har nok vært frustrert og lei seg og sagt mer enn han burde ha gjort eller ønsket. Innerst inne er han imidlertid utrolig glad i Viking, og vet at uten Viking så hadde han ikke vært den spilleren han er i dag. Han har hatt stor respekt blant gutta i garderoben, og jeg tror nå alle spillerne her unner ham denne sjansen til å ta det neste steget i utlandet, oppsummerer Tripic.

Hovedtrener Morten Jensen legger ikke skjul på at han mislikte det som ble uttalt før Viking omsider takket ja til å selge spilleren som ble kåret til årets forsvarsspiller i Eliteserien i 2023.

– Nei, vi har en intern justis med tanke på hvordan vi ønsker vi skal opptre i media og rundt overganger. Det er Viking som bestemmer når de skal selge spillere, og slik de har gått ut i media synes jeg ikke noe om, konstaterer Jensen overfor TV 2.

SKUFFET: Morten Jensen er skuffet over måten David Brekalo uttalte seg i media på i forkant av salget til Orlando. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han legger til at han er usikker på om Orlando City var den rette klubben å gå til for Brekalo.

– David var Eliteserien beste stopper i fjor, og vi regnet med at han kom til å bli solgt. Men personlig hadde jeg et ønske om at han skulle gå til en klubb i en topp fem-liga i Europa, for det mener jeg at han er god nok til. Nå ble ikke det enden på sagaen og han reiser til Orlando, og jeg håper jo at han gjør det så bra der at han kan komme tilbake til Europa og få realisert sitt fulle potensiale der, konkluderer Jensen.

Etter salget renner det nå inn over 30 millioner kroner på Vikings konto. De pengene kommer Stavanger-klubben til å bruke smart, varsler Jensen.

– Vi ønsker å være lure med de pengene vi har, selv om vi nå selger for rekordsum for Vikings del. Etter et salg skal jo agenter, tidligere klubber og så videre ha sin del av kaken, og vi har ikke det største transferbudsjettet. Men ja, vi kommer til å se på et par forsterkninger inn mot sesongen, påpeker Jensen.

BLIR: Vikings keeper Patrik Gunnarsson./ NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Keeperen blir

Jensen slipper foreløpig å jakte på en ny keeper til laget. For en spiller som blir værende i Viking er keeper Patrik Gunnarsson.

Viking mottok et konkret bud fra belgiske Kortrijk, men ville ikke gå med på et salg i denne omgang.

– Det kom et tilbud fra Belgia, men klubbene ble ikke enige. Det er okay. Det viser at Viking bryr seg om meg, og vil ha så mye penger de kan. Jeg trives her, og er klar til å fortsette, konstaterer Vikings islandske sisteskanse.