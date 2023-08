– Han har reddet livet sitt

SUPERTALENT: Sverre Nypan var sterkt delaktig i at Rosenborg fikk et godt utgangspunkt i Conference League-kvaliken. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Rosenborg-Hearts 2-1

– Han er en utrolig, utrolig dyktig spiller, sier Emil Frederiksen (22) til TV 2.

Dansken har bare vært i Rosenborg i noen uker, men har rukket å la seg imponere av klubbens 16-årige juvel.

Torsdag ekspederte han et vakkert innlegg fra Sverre Nypan i mål, Frederiksens første på Lerkendal.

– Han har en stor fremtid i vente. Det er bare til å nyte at han er her, for han er virkelig, virkelig dyktig, sier den danske spissen til TV 2.

Store kontraster

Nypan var også nest sist på Rosenborgs andre mål mot Hearts.

Med det var han sterkt delaktig i at trønderne sikret seg et godt utgangspunkt foran returkampen i Skottland i neste uke.

SHOW: Her forsøker Hearts-spillerne forgjeves å stoppe Sverre Nypan. Foto: Ole Martin Wold

Etterpå ble han sammenlignet med Martin Ødegaard av ekspertene.

– Jeg skal ikke kaste meg på. Jeg kan heller holde ham litt nede på jorden og si at Sverre fortsatt har en lang vei å gå, sier midtstopper Erlend Dahl Reitan (25) med et smil – før han koster på seg noen store ord om lagkompisen han òg:

– Han er et fantastisk talent. Det mest imponerende, er hvor voksen han er i spillestilen.

– Da jeg var 16 år, spilte jeg for RBK 3, et lag som ikke eksisterer i dag. Det er litt forskjell. Sverre har reddet livet sitt, skulle jeg til å si, ler Dahl Reitan.

STOPPERKJEMPE: Erlend Dahl Reitan, her i en tøff duell med Hearts' Beni Baningime. Foto: Ole Martin Wold

Vekker oppsikt – i Canada (!)

Jayden Nelson (20), mottaker av Nypans assist nummer to for kvelden, kan fortelle at folk lar seg begeistre også på den andre siden av Atlanteren.

– Han er en maskin, mann!

– Selv hjemme i Toronto, spesielt vennene mine, liker å se ham spille. Det er fint å være en del av hans reise. Han kommer definitivt til å nå langt i karrieren. Du ser det når han spiller, at han danser på banen, sier kanadiske Nelson.

– Hvor lenge får dere beholde ham hvis han fortsetter slik?

– Jeg vet ikke. Ikke lenge. Han er en veldig god spiller. Spesielt for å være så ung. Det er fantastisk å se, svarer Nelson.

MATCHVINNER: Jayden Nelson scoret det andre målet i Rosenborgs 2-1-seier over Hearts torsdag. Foto: Ole Martin Wold

Dette sier han om fremtiden

Nypan, som straks skal tilbake på skolebenken etter sommerferien, virker ikke å ha det travelt med å komme seg videre.

– Jeg koser meg veldig i Rosenborg. Jeg føler at jeg tar steg hver kamp, svarer han på spørsmål om fremtiden.

– Du har ingen planer om å dra med det første?

– Nei, svarer han kontant.

GJENNOMBRUDD: Sverre Nypan er i ferd med å gjøre seg til en viktig spiller for Rosenborg. Han fyller 17 år først i desember. Foto: Ole Martin Wold

Den offensivt anlagte midtbanespilleren peker på én faktor som var viktig for den eventyrlige førsteomgangen.

– Jeg synes vi spiller veldig bra fotball, holder ballen på bakken, spiller kombinasjoner og kommer til mange sjanser. Jeg føler selv at jeg er best når vi holder ballen på bakken og spiller. I andre omgang blir det mye duellspill og mange lange baller, og da kommer jeg ikke helt til min rett, forklarer Nypan.

Rosenborg har spillefri i Eliteserien i helgen.

Returoppgjøret mot Hearts spilles torsdag 17. august.