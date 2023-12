– Han fortjener hver eneste krone i lønn

Nytt lønnshopp for Bodø/Glimts suksesstrener. Det mener TV 2-ekspert er fullt fortjent.

Nok en gang troner Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen (55) øverst alene på lønnstoppen blant Eliteserietrenerne.

I fjor tjente Knutsen 6,73 millioner kroner og stod oppført med en formue på 7,03 millioner kroner. For skatteåret 2022 er inntekten steget til 9,2 millioner kroner og formuen til 14,3 millioner kroner.

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: MARIUS SIMENSEN

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er på sin plass at Knutsen tilhører lønnsadelen i norsk fotball.

– Knutsen fortjener hver eneste kroner i lønn. Han er hovedgrunnen til Glimt gjør det så bra sportslig og økonomisk at millionene bare ramler inn på klubbens konto, konstaterer Mathisen, og minner om følgende:

– Han kunne tjent mye mer dersom han hadde tatt turen ut av Norge. Det har vært tilbud, men Knutsen har takket nei. Det virker som om han trives i Glimt, og den suksessen gultrøyene har hatt de siste årene er hans fortjeneste. At han tjener best tror jeg derfor alle forstår. Knutsen har unike egenskaper og ferdigheter i yrke, og får betalt deretter, akkurat som i Næringslivet.



FIKK SPARKEN: Kjetil Rekdal måtte forlate Lerkendal i juni. Foto: Ole Martin Wold

– Spørs om fansen mener det er rett



To av klubbene som hadde planer om å utfordre Bodø/Glimt og Kjetil Knutsens hegemoni denne sesongen var Rosenborg og Vålerenga.

Det gikk imidlertid ikke akkurat etter planen. Både Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo fikk sparken etter en rekke sviktende resultater i juni, og ble erstattet av henholdsvis Svein Maalen og Geir Bakke – uten at det endret nevneverdig på resultatene.

Men både Rekdal og Fagermo kan imidlertid trøste seg med at de fikk godt betalt økonomisk for skatteåret 2022.

Rekdal tjente 1,46 millioner kroner i 2021, og økte lønnen til 4,5 millioner kroner for 2022. Fagermo på sin side måtte se inntekten gå ned fra tjente 3,06 millioner kroner for skatteåret 2021 til 2,6 millioner for skatteåret 2022.

– Det er ikke tvil om at man tjener godt som trener i klubber som RBK og VIF, men det kan godt hende at supporterne av disse klubbene mener trenere fikk litt vel godt betalt med tanke på det som ble levert, poengterer Mathisen, før han legger til:



– Men når det gjelder Rekdal så var det jo han som hentet Casper Tengstedt til klubben, og solgte ham for over 100 millioner kroner. Det er jo ikke sikkert det hadde skjedd om det ikke hadde vært for Rekdal og hans trenerteam, poengterer han.



SUKSESSTRENER: Eirik Horneland er trener for Brann og kan si seg fornøyd med hva han tjener. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Kan få tilbud av større klubber



Brann-trener Eirik Horneland, som ledet rødtrøyene fra Bergen til cupgull og seriesølv denne sesongen, står oppført med en inntekt på 1,3 millioner kroner og 2,9 millioner kroner i formue for skatteåret 2022. Kollega Gaute Helstrup, som leder Tromsø til bronseplassen i Eliteserien med små ressurser, tjente 1,1 millioner kroner i fjor.

Jesper Mathisen er usikker på hva en gjennomsnittlig lønn for å være trener i Eliteserien bør være.

– Det kommer an på størrelsen på klubben og suksess de siste årene. I de store Eliteserieklubbene tjener trenerne veldig godt, men det er store forskjeller. Mindre klubber som for eksempel Sandefjord har ikke de samme pengestrømmene som Glimt, Molde og RBK, poengterer Mathisen.



– Samtidig vet jo trenerne at om de leverer fantastiske prestasjoner med mindre klubber, så er mulighetene der til å overta en større klubb og tjene mer penger, legger eksperten til.

Derfor kan du ikke alltid stole på skattetallene