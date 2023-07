Gulliksen klar for Bodø/Glimt: – Stod øverst hos meg

Se Sandefjord – Bodø/Glimt søndag kl. 16.50 på TV 2 Play!

– Det føles utrolig godt å endelig ha kommet i boks. Vi er begge klare på at dette er en god match, sier Tobias Gulliksen.

Bodø/Glimt bekrefter i sine kanaler at de har hentet Gulliksen fra Strømsgodset.

21-åringen forteller at måten klubben spiller fotball på, at de er i Europa og at de kriger på banen, var grunne for at valget havnet på Glimt.

– Glimt sto øverst hos meg, sier han til TV 2.

– Være meg selv

Gulliksen håper at han ønsker å bli mer moden i spillet sitt, bli enda mer effektiv og bidra med flere målpoeng.

– Det gjelder å bli bedre i alt mulig som alle andre.

Midtbanespilleren ønsker at han kan bidra med godt humør som det nye tilskuddet til spillergruppa.

– Jeg håper på å være meg selv, slik jeg var i godset. Da det gøy og smile. Og at jeg trives her oppe, sier han.

– Hvordan blir det å spille i Europa?

– Det blir helt fantastisk.

Vemodig

Gulliksen forteller at det blir vemodig å skulle forlate Strømsgodset hvor han skrev kontrakt i 2019.

– Det har vært en klubb jeg har vært i ekstremt lenge og jeg kommer alltid til å være glad i godset uansett hva.

– Nå har jeg fokus på glimt og det eventyret vi skal ha sammen, påpeker han.

Gulliksen ønsker ikke å si noe om interesse fra utenlandske klubber.



Se: Gulliksen scoret mot Glimt

30 millioner

Den 21 år gamle midtbanespilleren var på medisinsk test tidligere i uka, og det har vært klart en stund at han skulle slutte seg til de gulkledde.

Overgangen skal være verdt rundt 30 millioner kroner.

Det norske overgangsvinduet åpner først den 1. august, og dermed er ikke Gulliksen spilleklar før etter dette.

Glimt har solgt Hugo Vetlesen tidligere i sommer.

– En bra dag

Håvard Sakariassen, sportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, forteller at Gulliksen er en spiller de har ønsket lenge og er godt fornøyd med at 21-åringen valgte Glimt.



– Det har vært en fin prosess. Kjempeglad for at Tobias har valgt å skreve under med Bodø/Glimt. Det er en bra dag, sier han til TV 2.

FORNØYD: Bodø/Glimts Sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen er godt fornøyd med at de sikret seg Tobias Gulliksen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Sakariassen forteller at Gulliksen har kvaliteter som er utrolig spennende.



– Han er i en flott alder, en stor flamme og vi tror han passer godt inn i Glimt.

– Vi skal løfte Tobias som fotballspiller i Bodø/Glimt. VI tror potensialet hans er veldig stort.

Sportslig leder forteller at det er en overgangssum som er større en det de er vant til Glimt.

– Vi ser på dette som en fornuftig investering.