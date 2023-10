– Det er en serieleder som kommer hit, møter den regjerende seriemesteren, og får rett og slett en fotball-leksjon. Det er nesten uvirkelig å se på til tider hvor mye rom Viking gir bort, sier TV 2s Yaw Amankwah minutter etter at Viking ble ydmyket av Molde.

På de to siste seriekampene har Viking sluppet inn sju mål.

På de 21 første seriekampene var antall baklengsmål 26 – altså litt over 1,2 mål snitt.

TV 2s EKSPERT: Yaw Amankwah. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Amankwah tror utviklingen bekymrer Viking-trenerne.

– Måten Molde straffer Viking på i dag, det tror jeg bekymrer Viking-trenerne. Vi så sist mot Sandefjord at de kan bli straffet veldig hardt i bakrom. Men at de i dag mot en enda bedre motstand skal bli så hardt straffet og at de avgir så store rom tror jeg gir grunn til bekymring for Viking nå i gullinnspurten.

– Glimt er et bedre lag

Bodø/Glimt, som tok en 2-0-seier over Strømsgodset søndag kveld, utnyttet Viking-smellen og gikk opp på tabelltopp.

– Jeg tror at Bodø/Glimt egentlig er et bedre fotballag enn Viking, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– De ligger litt foran på tabellen, men det er ganske mange underliggende ting som tilsier at det er tilfellet. Bodø/Glimt har knalltøft kampprogram - mye, mye tøffere enn Viking - og det kan gjøre at Viking stikker av gårde med det, sier Thorstvedt.

HOLDES SOM FAVORITTER: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt er det beste laget i Eliteserien, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Bodø/Glimt spiller Conference League denne høsten. I tillegg har laget tatt seg til cupfinale.

– Det er ufattelig gøy. Det er det alle fotballspillere vil. Så klart at det vanskeligere enn å spille én kamp i uken, men det er bare gøy. Vi skal kose oss i høst. Det er en situasjon alle lag drømmer om, sier Bodø/Glimt-profil Ulrik Saltnes til TV 2 om kampprogrammet.

– Må se oss selv i speilet



Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at de hadde store problemer.

VIKING-SMELL: Viking mistet serieledelsen søndag. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Vi treffer ikke på det høye presset. VI er sene i omstillingen på det første målet, og det er et par andre ganger vi blir dratt mot ball og da ser det veldig, veldig dumt ut. Vi må bare ta læring av det.

– Vi må se oss selv i speilet og bli fort ferdig med denne, legger treneren til.

Viking-kaptein Zlatko Tripic la ingenting i mellom i hans oppsummering.

– Vi hadde en altfor dårlig dag. En fullstendig kollaps. Vi ble rett og slett ydmyket. Det er lov å erkjenne det, sier Zlatko Tripic.

KNUST: Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim tapte 0-4 i Molde. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Neste kamp for Viking er borte mot Odd 7. oktober. Bodø/Glimt skal møte nettopp Molde.



Erling Moe er beskjeden om gullkampen. Molde ligger åtte poeng bak Bodø/Glimt:

– Vi er på gang. Vi må være så gode at vi fortsette å plukke, så blir det «okay» det hvis vi klarer det utover høsten.