Grindhaug om gresset: – Det er lett å bli tøff i trynet

Mens Stabæk har opplevd store problemer med matten på Nadderud og Ullevaal med underlaget på landskampsarenaen, er gresset adskillig grønnere på Haugesund Stadion.

Klubben har nemlig investert flere millioner kroner i et nytt, moderne såkalt hybridgress. Gressmatta på Haugesund Stadion er nå identisk med det underlaget storklubber som spanske Real Madrid, nederlandske Ajax og toppklubber i Serie A som Inter og Milan spiller sine kamper på.

– Gresset er bygget opp med et teppe hvor det er mye kunstfiber, så har vi lagt på sand, sådd frø og gjødslet slik at vi vi fikk opp gresset. Banen er stort sett vanlig gras, men fem til prosent er kunstgress, forklarer FK Haugesunds banemester Halvor Eilerås til TV 2.

FORNØYD: Banemester Halvår Eilerås i FK Haugesund tar hånd om hybridgresset på stadion på beste vis. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– En litt trang start, akkurat som fotballaget



Tidligere har ikke akkurat FK Haugesund vært kjent for å ha den beste gressmatta i landet. Det har endret seg nå.

Trener Jostein Grindhaug kan ikke skjule sin begeistring når han tar med TV 2 og viser frem det strøkne gressteppet på klubbens hjemmebane.

– Det ble en litt trang start på banen i vinter, for akkurat som med fotballaget her så gikk ikke alt på skinner. Det var litt kaldt i starten og vi fikk ikke den veksten vi ønsket. Men ting ser adskillig bedre ut nå, og det kommer til å bli enda bedre utover i sesongen, smiler FKH-treneren.

STRØKENT: Hybridgresset på Haugesund stadion inviterer til finspill. Foto: Bjarte Fossfjell

– Hva er så unikt med en slik hybridbane?

– Jeg er fotballtrener, og ikke grasrotekspert. Men i korte ordelag så er det en god blanding av kunstgress i bånn, og 90 prosent naturgress øverst, sier Grindhaug, som er fullstendig klar over at en storklubb som Real Madrid benytter seg av det samme underlaget som lille FK Haugesund fra Norge.

– Jeg er stolt over matten vår. Vi har ikke hatt den beste matten de siste årene. Så det er lett å bli tøff i trynet, men det betyr ikke at jeg ikke har noe medfølelse med dem som sliter med banene når vi selv har en meget bra bane, poengterer han.

– Hva betyr det for laget å ha en så bra bane å spille hjemmekampene på?

– Det betyr vel ikke så mye, vi spiller jo så lange baller og masse høyt, men det kan jo være greit for spillerne å kikke ned på banen inni mellom, svarer Grindhaug – og ler hjertelig.

Imponerte golfspiller

Golfspilleren Kim Grønås fra Haugesund Golfklubb er vant til å spille på strøkent gress i idretten han driver med. På oppdrag fra TV 2 ble han derfor med for å studere FKHs nye gressteppe nøyere, og ble umiddelbart imponert.

– Gresset er jo veldig fint. Det er jo litt høyere enn det vi er vant til på golfbanen, men de har gjort en veldig god jobb. Det er nok ikke mange gressmatter i landet som slår denne, slår han fast.

FK Haugesunds lagkaptein Kevin Krygård, som selv er en ivrig golfspiller ved siden av fotballen, er enig.

– Dette gressteppet hadde funket helt fint som golfbane om gresset ble klippet ned ytterligere. Når vi kommer til juni eller juni vil dette være uten tvil Norges fineste gressmatte, slår han bestemt fast.

FORNØYD: Golfspilleren Kim Grønås fra Haugesund Golfklubb er imponert over gresset på Haugesund Stadion. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Har jo sagt det på Twitter...



Banemester Halvår Eilerås vil imidlertid ikke dra den like langt helt enda.

– Jeg har sagt på Twitter at målet i år er å bli blant de tre beste banene i Norge, og på sikt er planen å ha den beste gressmatta i Norge. Per dags dato ligger kanskje Åråsen over oss, men jeg tror absolutt at vi er i toppsjiktet når det gjelder banen per nå, konkluderer han.

Trener Jostein Grindhaug håper at den utsøkte gressmatta ikke bare kommer til å føre til bedre spill fremover.

– Jeg håper også det kan friste gode spillere hit. Det er jo kjekkere å spillere på gras enn plastikk, humrer han.