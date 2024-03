Gotaas Johnsen blir sittende som RBK-leder

Saken oppdateres!

Like etter midnatt natt til fredag var Rosenborg ferdig med årsmøtet. Da hadde de holdt på siden kl.19.00 torsdag.

På tampen av kvelden kom det benkeforslag på ny styreleder.

Ønsket var at Ståle Gjersvold tok over stafettpinnen fra Cecilie Gotaas Johnsen, mannen som tapte kampen mot Ivar Koteng om å bli ny styreleder i 2020.



Gotaas Johnsen vant med 292 mot 180 stemmer.

Ståle Gjersvold. Foto: Per-Atle Karlsen/TV 2

– Det som har skjedd gjorde at jeg i dag, klokken 22.15, sa ja til å stille til benkeforslag. Årsaken til det er ganske enkelt at vi er en splittet klubb akkurat nå. Det er ikke bra. Det er viktig å samle oss. Vi kan ikke ha årsmøter der styrets forslag blir nedstemt flere ganger, sa Gjersvold fra talerstolen like før midnatt.



– Jeg er kanskje ikke den som er mest ekstrovert, men å stå løpet over tid er kanskje min største integritet. Noen sier kanskje det er splid, jeg mener det er et sunt demokrati at vi er uenige og saklige i enkeltsaker. Jeg mener det er tillitsvekkende at vi tør å ha disse diskusjonene. Jeg brenner for å holde på med dette videre, om det er det årsmøtet ønsker sier Gotaas Johnsen.



VANT: Cecilie Gotaas Johnsen blir sittende som styreleder i Rosenborg. Foto: Per-Atle Karlsen/TV 2

Avstand mellom styret og medlemmer

«Jeg er redd for at jeg våkner i morgen til at Rosenborg ikke lenger er Rosenborg», kunne TV 2s reporter overhøre ett av klubbens medlemmer si før møtet startet 19.00 torsdag kveld.



I løpet av det over fem timers lange møte ble det tydeligere og tydeligere at avstanden mellom trønderklubbens medlemmer og dets styret var betydelig.



Forslag etter forslag fra styret ble nedstemt av medlemmene til fordel for ulike forslagsendringer. Mest oppsiktsvekkende var det kanskje da klubbens budsjett ikke gikk igjennom.



I det opprinnelige forslaget fra styret var det beregenet et underskudd på 8,5 millioner kroner for RBK Kvinner i 2024.

Dette ble møtt med et endringsforslag, der styret pålegges å redusere det underskuddet med 1,4 millioner kroner. Endringsforslaget ble vedtatt med 278 mot 249 stemmer.



