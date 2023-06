Godter seg over Rosenborg-krisen: Syrlige meldinger om Rekdal

I Vikinghordene godter de seg over tingenes tilstand på Lerkendal.

– Altså, Rosenborg er en av de klubbene vi misliker mest. Vi gleder oss selvfølgelig over at de ikke lykkes. At de gir Kjetil Rekdal en femårskontrakt, er vårt store ønske, sier styreleder Roar Åkerlund med et glimt i øyet.

– Er Rosenborg Norges største klubb?

– Nei, det er kun trøndere og Pereira som tror det, svarer Viking-supporteren.

Adrian Pereira, tidligere Viking-spiller, la ingenting i mellom da han senket eksklubben tidligere i år:

Vil ha revansj

Søndag står HamKam, Kjetil Rekdals eksklubb, på motsatt banehalvdel på Lerkendal.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror at cuptapet kan ha vært nådestøtet for Rekdal og ser ikke bort fra at treneren fjernes i neste uke.

Trenerkollegaene Kjetil Knutsen og Jørgen Isnes var fredag ute og uttrykte sin støtte til Rosenborgs hardt pressede sjef.

Simen Brænden Mortensen, leder i HamKams supportergruppe Briskebybanden, understreker at de har fokus på eget lag.

Én ting gjør likevel at en seier vil smake ekstra godt.

– Med forhistorien Rekdal har i HamKam, er det jo fint hvis vi kan få med oss et poeng eller tre. Og hvis det er med på at han får fyken, så er det en bonus, sier HamKam-supporteren.

SKADEFRYD: Lederen i Briskebybanden legger ikke skjul på at det vil smake litt ekstra godt med en seier over ekstreneren. Foto: Terje Pedersen

Med seier mot Rosenborg vil HamKam gjøre noe så sjeldent som å klatre forbi trønderne på tabellen, og det med én kamp mindre spilt.

Brænden Mortensen mener at kampen blir viktig også for dem.

– Vi bør utnytte muligheten, sier HamKam-supporteren.



Brann-supporter: – Deilige tider

Tonen er ikke ulik i Bergen. Cupmesteren har slått erkerivalen to ganger denne våren.

– Det er deilige tider å leve i, spesielt når Brann gjør det så bra og Rosenborg så dårlig. Historisk har det jo vært tvert om, minner Brann Bataljonen-leder Erlend Ytre-Arne Vågane om.

– Fra utsiden er det fascinerende og morsomt å se hvor desperat klubben og byen prøver å famle seg tilbake til sånn ting en gang var, fortsetter han.

TO TAP: Det ville seg ikke mot Brann, verken på Lerkendal eller Brann Stadion, for Rosenborg. Foto: Bjørnar Morønning

Andre forventninger

Åkerlund i Vikinghordene forteller om helt andre forventninger når det er Rosenborg som står på motsatt halvdel enn hva tilfellet var tidligere.

For eksempel mener han at Viking stort sett er favoritt når kampene spilles i Stavanger.

– For ti år siden var alt vi fikk mot Rosenborg en bonus. Vi tapte første runde i Trondheim, men jeg syntes egentlig ikke det var fortjent at vi tapte.

– Vi ser ikke på dem som noe lag som er umulig å slå lenger, sier Åkerlund.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke nådig med Rosenborg:

Kjernen: – Vært tydelig

Etter ligatapet på Brann Stadion 2. pinsedag gikk supporterklubben Kjernen hardt ut og slo fast at Rekdals dager burde være talte.

Bjørn Skar, talsperson for supporterklubben, holdt seg ordknapp etter torsdagens cupfadese.

– Styret i Kjernen har vært tydelig på hva vi mener. Vi står ved det vi har uttalt. Det er ikke så mye mer å si enn det som er sagt, sa Skar til TV 2.

