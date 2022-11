Godset-trenerne gir seg

Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Strømsgodset informerer om at Wibe-Lund og Ingebretsen vil ta på seg andre oppgaver i klubben fra neste år. Hvilke roller de får er ikke avklart per dags dato.

– Vi har hatt en tett og god dialog med klubben. Vi har kommet frem til at det er riktig tidspunkt å tre til side og slippe til nye krefter som skal ta Strømsgodset videre, sier Wibe-Lund i pressemeldingen.

Wibe-Lund og Ingebretsen tok over som hovedtrenere i april 2021. Godset starter nå prosessen med å finne ny hovedtrener.

Strømsgodset ligger på 12. plass før sesongens siste Eliteserie-runde. Klubben skriver at de siste månedene har vært krevende, preget av skader og formsvikt.

– Vi ser tilbake på to intense sesonger, der vi har jobbet hardt for å samle klubben og skape et bedre fundament for fremtiden. Vi opplever at Strømsgodset er på et bedre sted nå enn da vi overtok jobben, selv om det er skuffende at vi ikke klarte å bygge videre på fremgangen denne høsten, sier Wibe-Lund.

Daglig leder i Godset takker trenerduoen for jobben de har gjort.

– De har hele tiden satt klubben først og det gjør de også nå med denne avgjørelsen, sier Magne Jordan Nilsen.

Jostein Flo, leder for sport og utvikling i Godset, peker på at Wibe-Lund og Ingebretsen løftet klubben ut av en krevende sportslig situasjon i fjor.

– De bidro til å samle klubben slik at vi kom på rett kjøl igjen. Det står det respekt av. De har gjort en god jobb, men nå føler de at nok er nok. Det er en ærlig og voksen beslutning, sier Flo i pressemeldingen.

Godset avslutter sesongen hjemme mot Bodø/Glimt søndag. Kampen ser du på TV 2 Play.