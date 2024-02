Godset-duoen er nummer to og tre i verden

BEIST: Jesper Taaje og Gustav Valsvik er luftens baroner. Ifølge et anerkjent nettsted for fotballstatistikk er de nummer tre og to i verden på å vinne hodedueller. Da TV 2 utfordret de til duell på treningsfeltet, gikk Valsvik seirende ut av duellen - uten at noen av partene nok la alt i potten. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

GULSKOGEN (TV 2): I fjor var Gustav Valsvik (30) suveren i Eliteserien og nummer to i verden. Nylig signerte like godt nummer tre i verden for Strømsgodset.

For da Strømsgodset hentet Jesper Taaje fra Sandefjord for en totalpakke på rundt seks millioner kroner i vinter, sørget de like greit for å innta to pallplasser på en litt spesiell statistikk:

Ifølge Football Observatory, som bruker statistikk fra anerkjente Wyscout, er det nemlig bare en fotballspiller i verden som vinner flere hodedueller per 90 minutt enn Godset-duoen.

– Det er jo vel og bra det. Det burde resultere i noen Godset-mål i år, sier Jesper Taaje til TV 2.



Hodestyrke

Ifølge Wyscout vant Gustav Valsvik i snitt 6,93 hodedueller per 90 minutter i fjor. Taajes tall var 6,85. Bare argentinske Alan Ledesma (6,98) vant flere i snitt.

Av fotballens verdensstjerner, scorer Sergio Ramos høyest med en 25.-plass.

MÅLFARLIG: I 2021 kriget Jesper Taaje inn åtte mål for KFUM i OBOS-ligaen. I Strømsgodset håper han det skal bli mindre fokus på han selv siden han nå har Gustav Valsvik som lagkamerat. Foto: Annika Byrde

– Det er jo hyggelig, men samtidig er det norsk liga, påpeker Jesper Taaje.



– Jeg kjenner på det når jeg taper en hodeduell. Spesielt i fjor brukte jeg hodet mitt ofte, og både offensivt og defensivt blir det lagt opp til at jeg er litt i fokus. Det gjør at det blir litt ekstra dueller. Jeg føler at jeg bør vinne ni av ti hodedueller, sier Gustav Valsvik.



Mer målfarlige sammen

Han endte på fem mål i Eliteserien i fjor.

Hans nye forsvarskollega Jesper Taaje scoret ett mål færre, men i 2021 kriget han for eksempel inn hele åtte mål i OBOS-ligaen som KFUM-spiller.

– Det har nok blitt veldig mye fokus på oss på dødballer, så at det kommer inn en og avlaster den andre tror jeg kan være en kjempefordel, sier Jesper Taaje.



For nå har Strømsgodset to giganter i de bakre rekkene.

– Dødballer er en viktig del av fotballen, så vi skal ikke avsløre for mange av planene våre. Men samtidig hentet vi Jesper fordi han totalt sett er en god fotballspiller, sier Strømsgodset-trener Jørgen Isnes.



VIL IKKE RØPE ALT: Jørgen Isnes og Strømsgodset virker å ha skumle dødballplaner i år. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Både Taaje og Valsvik rager godt over 190 centimeter over bakken.

– Hvordan blir du så god på hodet, egentlig?



– Nei, si det. Spør du meg, så spør jeg deg. Jeg vet ikke. Det er kanskje litt medfødt, sier Jesper Taaje.

– Det har alltid vært en styrke, og så har det nok handlet om å dyrke den X-faktoren. Jeg har visst at det er noe jeg skiller meg ut på, og da har jo det blitt et lite fokusområde, sier Gustav Valsvik.