Glimts vanvittige kjøpefest: –Et taktskifte

– Fotballøkonomien ute i Europa er ganske svær, så vi er fortsatt en liten klubb i en sånn sammenheng, sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, etter presentasjonen av Patrick Berg.

Etter ni måneder i Ligue 1-laget Lens vender Berg hjem til Bodø.

Franske Footmercato melder at Glimt betaler rundt 43 millioner kroner for å få Berg tilbake. Det er cirka det samme Berg ble solgt for.

Thomassen ønsker ikke si hva Glimt betalte for Berg, men Glimt-toppen mener klubben må tørre å satse.

– Det er på mange måter et lite taktskifte, men samtidig er det riktig vei å gå når vi opplever det riktig. Dette er bra og riktig, og så skal vi passe på at klubben har økonomisk bærekraftig drift, sier Thomassen.

Patrick Berg fikk ellevill velkomst

Vil selge for større summer

Tidligere i overgangsvinduet ble Albert Grønbæk kjøpt for drøyt 26 millioner kroner fra danske AGF, og Lars-Jørgen Salvesen kostet Glimt et sted mellom 12 og 15 millioner kroner. I tillegg er slovenske Nino Zugelj hentet inn for opptil ti millioner, ifølge transfermarkt.

Dermed har Bodø/Glimt brukt over 90 millioner kroner på spillerkjøp.

– Norsk fotball har ambisjoner om å ta steg på den internasjonale rankingen, og da må vi kunne gjøre den type kjøp når det blir riktig. Sånn sett håper vi å styrke Eliteserien som produkt og Bodø/Glimt i fremtiden når vi skal gå i gang med videre arbeid, sier Thomassen.

– Du er ikke redd for at klubber vil tenke at de får godt betalt ved å selge til Glimt?

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det vil skje et eller annet, men skal du styrke produktet i norsk fotball, handler det også om at prisene andre veien til styrke seg. Du kan bare se til Danmark og Sverige, som har solgt for større summer enn norske klubber. Vi må ta steget, bygge kvalitet i norsk eliteserie og bygge klubben så vi kan være konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Da skjer også det at vi kan selge spillere dyrere enn det vi kjøper for, svarer Bodø/Glimt-lederen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier klubben viser muskler når de nå henter Patrick Berg tilbake.

– Det er en fantastisk signering, og et tydelig signal om at Glimt er i stand til å håndtere ting der og da når det er riktig og viktig. Vi lever i det markedet som er der ute, og vi må slå til når det er mulig å få ting til, sier han.

Han sier klubben tenker både på den nåværende situasjonen og lengre frem i tid.

– Vi ønsker hele tiden å utvikle spillergruppen og laget. Å få Patrick tilbake er kanskje det beste signalet man kan gi. Det er både kort- og langsiktig, og man må ha begge perspektivene når man jobber med spillerlogistikk.

– Veldig fin erfaring

Bodø/Glimt sikret seg Patrick Berg på en femårskontrakt.

– Det føles riktig for meg og klubben. Jeg tror nok de ønsker at jeg skulle vise tilliten til dem, så jeg føler det var riktig. Vi har en god dialog på hva som skjer videre i årene som kommer, og jeg er trygg på det er en bra beslutning, sier 24-åringen.

Berg er klar på at det ikke er en nedtur å komme hjem allerede nå.

– På ingen måte. Jeg hadde skjønt at folk mente det hvis Glimt hadde hatt en annen posisjon, men nå føler jeg ikke det i det hele tatt. Jeg har respekt for at folk har forskjellige meninger, for min egen del kjennes det veldig bra ut, sier Berg.

Det ble 17 kamper i Ligue 1 for Berg, som denne sesongen har fått tre innhopp på de fire første rundene for Lens.

Patrick Berg: – Jeg har savnet Bodø

– Det har vært en veldig fin erfaring. Jeg ville ikke vært foruten hvis jeg skulle valgt på nytt. Jeg er takknemlig overfor Lens, som har tatt meg godt imot og fått meg til å følge meg hjemme. Jeg føler at jeg har prestert godt på trening, men jeg har ikke spilt så mye som ønsket. Da ble det uunnværlig for min delt il slutt når jeg er i den stadiet av karrieren at jeg skal utvikle meg. Det gjør jeg ikke på benken, sier han.

Bodø/Glimt skal møte Arsenal, PSV og Zürich i Europaligaen i høst.