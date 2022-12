Glimts suksess gir trener Knutsen en eventyrlig lønnsvekst

Han var sterkt ønsket av Rosenborg som ny trener etter suksessen med Glimt, men Kjetil Knutsen valgte å forlenge avtalen på Aspmyra.

Det er han nok glad for både sportslig og ikke minst økonomisk. For klubben, som i sommer stod for tidenes kjøpefest og hentet Lars-Jørgen Salvesen, Albert Grønbæk, Julian Faye Lund, Lucas Kubr, Nino Zugelj, Patrick Berg og Marius Lode for en samlet prislapp på 90 millioner, betaler sin trener godt. Meget godt.

Skattetallene for 2021 viser at Kjetil Knutsen har opplevd en eventyrlig lønnsvekst. Glimts suksesstrener tjente 6,73 millioner kroner og dermed troner han alene på lønnstoppen blant trenerne i Eliteserien. Han står oppført med en formue på 7,03 millioner kroner.

Knutsens inntekt var forøvrig på 2,3 millioner kroner i 2020 – en million mer enn det han tjente i 2019. Dermed har han opplevd en lønnsvekst på 5,5 millioner kroner i løpet av tre år på Aspmyra.

– Fullt fortjent

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at pengene renner inn på Kjetil Knutsens konto.

– At Knutsen tjener de millionene han gjør er fullt fortjent. Han er hovedarkitekten bak Bodø/Glimt sin suksess, og når da Bodø/Glimt sin bankkonto har blitt fullere og fullere skulle det bare mangle at han fikk sin del av kaka. En fotballklubb er en bedrift. Gjør man det godt skal man få betalt, og gjør man det dårlig blir man erstattet, sier Mathisen til TV 2.

FORTJENT: TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener millionene Knutsen tjener i Glimt er fullt fortjent. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– I hans periode i Bodø/Glimt har han også hatt tilbud fra andre klubber som har kunnet betale han langt mer i lønn, og sånn fungerer mekanismene når man utretter slike ting han har klart i Eliteserie-klubben, slår han fast.

Mathisen minner om at suksessen i Europa har gjort Bodø/Glimt til en rik klubb i nordisk målestokk. Samtidig som den sportslige suksessen, har også klubben tjent millioner på millioner etter sine spillersalg til utlandet.

– De har solgt spillere for titalls millioner, gjort det godt i Europa og var også veldig nære å kvalifisere seg til Champions League tidligere i år. Å drive fotballklubb i Norge er en veldig tøff øvelse, men Bodø/Glimt er en av veldig få klubber som virkelig har fått fart på både banespill og bankkonto de siste årene, poengterer Mathisen.

En god nummer to

Da Knutsen sa nei til Rosenborg, valgte trønderne å hente Kjetil Rekdal som ny trener fra HamKam. Det Rekdal tjente i sin første sesong på Lerkendal kommer først i skattetallene for 2022, men «Reka» fikk også godt betalt som HamKam-trener. Den tidligere landslagsspilleren, som scoret det legendariske målet fra straffemerket i Norges 2-1-seier mot Brasil i VM i 1998, tjente 1,46 millioner kroner i 2021, viser tallene som ble offentliggjort onsdag.

Dag-Eilev Fagermo overtok som kjent som Vålerenga-trener i 2020 etter 12 sesonger i Odd. Det ga han ikke bare en ny utfordring, men også en solid lønnsvekst. For skatteåret 2021 viser at Fagermo tjente 3,06 millioner kroner, men må finne seg å altså tjene halvparten av det Kjetil Knutsen mottar på lønnstoppen i norsk fotball.