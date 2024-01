Glimts storsalg kan sette fyr på norsk fotball: Skred kan ramme VIF og Brann

Bodø/Glimt og Marseille har kommet til enighet om en overgang for spissen Faris Pemi Moumbagna som sikrer nordlendingene minst 90 milloner kroner, som kan øke til over 100 millioner kroner gjennom bonuser.

Hittil har det norske overgangsvinduet vært roligere enn de siste årene, blant annet fordi pengebruken blant europeiske storklubber har vært tilbakeholden.

Men Marseilles Moumbagna-fremstøt er forflytningen som kan utløse et skred som risikerer å livnære norske avisoverskrifter de neste ukene.

Med grunnlag i håndfast informasjon om norske klubbers ønskelister og hvem de har ytret interesse for, tillater TV 2 seg å skissere et mulig scenario som kan blåse liv i norsk «silly season», og som involverer gullvinner Bodø/Glimt, sølvvinner Brann og opprykksjagende Vålerenga.

Glimt-sjef på vei til Oslo

Vi starter i nord, der Glimt i kjent stil lenge undersøkt mulighetene dersom de skulle trenge en erstatter for Moumbagna. Som vanlig har den sportslige ledelsen gått bredt ut i søket, men ett navn utkrystalliserer seg høyt oppe på ønskelisten: Andrej Ilic (23).

TV 2 vet at Bodø/Glimt har forhørt seg med serberens representanter, og at Ilic er en spiller som står høyt i kurs på Aspmyra. De tre målene han scoret på to kamper mot Glimt i høst gjorde lite for å kjølne interessen.



Ilic har foreløpig ikke vært tilgjengelig for intervju fra VIFs treningsleir på Tenerife onsdag, men kommenterte nylig Glimt-interessen i et intervju med serbiske Mozzart Sport.

Der refererte han til de to kampene han spilte mot Glimt i høst.

– Kanskje det var der jeg fanget oppmerksomheten deres, for jeg scoret tre mål mot dem, sa Ilic.

Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt er kjent som den minst snakkesalige sportssjefen i Eliteserien, med det klingende slagordet «på generelt grunnlag kommenterer vi ikke spillerlogistikk».

Etter noen tapte anrop ringer han riktignok opp TV 2.

– Jeg er på vei til Oslo, sier Sakariassen.

– Å? Hva skal du der?

– Jeg skal ha et møte med noen datagutter som jobber for oss.

– Er Bodø/Glimt interessert i Andrej Ilic?

– Da svarer jeg: På generelt grunnlag kommenterer vi ikke spillerlogistikk.

– Hva synes du om Ilic på generelt grunnlag?

– Jeg kommenterer ikke spillere i andre klubber.

– Hvordan skal dere erstatte Moumbagna?

– Faris er Bodø/Glimt-spiller i dag.

VIF-sjef advarer Glimt

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson har rykte på seg for å være mer snakkesalig enn sin bransjekollega i nord.

– Hvordan forholder du deg til Glimts interesse for Ilic?

– Glimt forholder vi oss likt til som vi gjør med alle andre klubber i Europa. Det er ikke forskjell på det. Det er det ikke. Det blir i hvert fall ikke billigere fordi de heter Glimt, sier VIF-sjefen til TV 2.

– Sitter det langt inne å selge Ilic til en norsk klubb?

– I utgangspunktet vil jeg tro at Ilic selv ønsker å komme ut i Europa. Det ser vi som et naturlig marked for oss. Men det er ressursene som rår, det er det ingen tvil om. Vi forholder oss til det når vi har mottatt et konkret bud. Det har vi foreløpig ikke.

I fjor prøvde Vålerenga å kjøpe midtstopperen Isak Helstad Amundsen fra Bodø/Glimt, men de ble møtt med et motkrav som ikke var i nærheten av det de var villige til å betale.

– Hvordan påvirker den historikken et eventuelt forhandlingsklima mellom Vålerenga og Bodø/Glimt?

– Vi forholder oss profesjonelt til det. Det er ikke sånn at vi inviterer norske klubber på kaffe og kaker hvis de vil kjøpe Ilic. Det skal de ikke forvente. Det blir naturligvis helt vanlige forhandlinger der. Så enkelt er det, sier Jonsson og legger til:

– Vi har vært i dialog med Glimt før. De vet hvordan de har forholdt seg til oss. Vi kommer til å forholde oss til dem på eksakt samme måte.

Om Heggebø: – Spennende

Også på Valle har de gjort hjemmeleksen sin. Selv om det ikke engang har kommet et konkret bud på Ilic ennå, vet VIF at mulighetene for et salg er til stede, så de er for lengst i gang med å tenke på sitt neste trekk.

Ifølge flere kilder TV 2 har vært i kontakt med, er det en bergenser som topper klubbens ønskeliste i tilfelle det skulle bli aktuelt å hente en erstatter for Ilic. Han heter Aune Heggebø (22).

Brann-spissen, som ikke har besvart TV 2s henvendelser onsdag, uttalte nylig at «så lite spilletid som det ble i fjor, kan ikke fortsette». Det ble bare to kamper fra start i Eliteserien i 2023.

– Vi har ikke vært i kontakt med noen når det kommer til konkrete erstattere for Ilic, sier Joacim Jonsson.

– Hva synes du om Aune Heggebø?

– Han er en spennende spiller på generelt grunnlag, men det er mange spennende spisser på generelle grunnlag, sier Vålerengas sportssjef.

Hans motpart i Brann, Per Ove Ludvigsen, bekrefter at flere har spurt om Heggebøs situasjon, men foreløpig sitter Brann-ledelsen stille i båten.

– Det enkle svaret er at Aune ser bra ut, han har trent godt i vinter, og jeg tror det er stor sannsynlighet for at hans ser bra ut videre. I utgangspunktet blir han her, sier Ludvigsen.

Slik TV 2 forstår det, ønsker Brann å ha med Heggebø på treningsleir på Marbella, der de skal oppholde seg mer eller mindre i hele februar. Dermed er det en eventuell overgangssaga som risikerer å dra ut i tid.

Heggebøs agent Mike Kjølø har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.