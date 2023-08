Glimts nysignering: – Et sjokk

>

Onsdag kom nyheten om at Bodø/Glimt henter Oscar Kapskarmo fra 2. divisjonsklubben Junkeren.

23-åringen, som hittil har åtte mål i divisjonen denne sesongen, beskriver hele situasjonen som surrealistisk.

– Man tror ikke helt på det når Norges beste fotballag ringer og sier de vil ha deg. Jeg er veldig ydmyk for å få sjansen, sier Kapskarmo til TV 2.



– Så du denne komme i det hele tatt?



– Nei. Jeg må være såpass ærlig og si at da daglig leder i Junkeren sa at de hadde fått et bud på meg, var det ikke Glimt jeg tenkte på i første omgang. Det var et sjokk. Da jeg ble ringt, måtte jeg se på loggen om det faktisk var sant.



Også Kapskarmo sine foreldre ble tatt på sengen av nyheten.

– De fikk vite det gjennom media, for jeg var på trening med Junkeren da alt dette kom ut. Etter treningen fikk jeg et skjermbilde av moren min som skrev «er dette sant?». Så da måtte jeg si at det stemte, ler den nye Bodø/Glimt-spissen.



– En fantastisk historie



Kapskarmo blir Glimts andre signering fra Junkeren denne sommeren. Tidligere i vinduet hentet de Stian Kristiansen.

– Det er egentlig en gledens dag, selv om det er litt trist også. Vi er veldig glade på Oscars vegne, og for at klubben får inn midler for å bygge et sterke fundament i fremtiden, sier daglig leder i Junkeren, Runar Bo Eriksen, til TV 2.

At de nå har solgt to spillere til Glimt på kort tid betyr mye for 2. divisjonsklubben.

– Det gjør at vi kan prøve å rigge for en mer profesjonell satsing. Vi har et budsjett på i underkant av to millioner, og det er lavt når vi vet hva våre konkurrenter har. Det handler ikke om at vi nå skal få størst budsjett, men at vi nå kan gjøre det lille ekstra for spillerne i en travel hverdag.

Om innholdet i avtalen rundt Kapskarmo sier han følgende:

– Det er en bra avtale for Junkeren. Vi får noe nå, og det kan potensielt bli to veldig gode avtaler hvis Stian og Oscar lykkes.



– Det er en fantastisk historie for begge klubber, egentlig. Det viser jo at alt er mulig. Du trenger ikke å komme fra en eliteklubb og slå igjennom når du er 19 år, du kan være 23 år som jeg er, sier Kapskarmo selv.



Da han var i Junkeren, studerte Kapskarmo ved siden av. Nå får han være fotballspiller på heltid.

– Det er første gang i karrieren jeg kan gjøre dette på heltid. Nå blir det å gå hundre prosent for fotballen, nyte den hverdagen og jobbe beinhardt for å bli bedre. Det er noe jeg ser veldig frem til, smiler 23-åringen.



Knutsen: – Vi tror på typen

Kapskarmo har tidligere trent med Bodø/Glimt, og Kjetil Knutsen har følgende å si om sin nye spiss:

– Han har noe uforløst spennende over seg. Vi tror på typen, på potensialet, sier Glimt-treneren til TV 2.



FORNØYD: Kjetil Knutsen har sikret seg to spillere fra Junkeren denne sommeren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På spørsmål om hvordan han vil beskrive seg selv, svarer Kapskarmo dette:

– Jeg er 1.92 høy, god feilvendt og god i boksen. Jeg kommer til mange muligheter og er en goalgetter.



– Hvordan var den første treningen?



– Det var litt nervøs mage og litt sommerfugler. Men de tok meg godt imot og jeg kom mer og mer inn i det. Jeg føler meg klar om jeg får sjansen.