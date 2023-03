Glimt til semifinale etter snuoperasjon

Viking ledet var foran med to mål, men tapte åttemålsthriller på Aspmyra.

Bodø/Glimt - Viking 5-3

Bodø/Glimt er klare for cupsemifinale etter å ha snudd 0-2 og 1-3 til 5-3-seier over Viking lørdag kveld.

– Vi fikk for enkle brudd på dem og ble straffet brutalt. Så fikk vi en test for Bodø/Glimt på moral, holde hodet kaldt og lojalitet til fortsatt å gjøre det vi har gjort. Moralen var gledelig å se, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 etter åttemålsthrilleren på Aspmyra.

Tromsø eller Lillestrøm venter i semifinalen for Glimt.

Spår nye megabud

En sprudlende Hugo Vetlesen noterte seg for tre assist.

KAMPENS SPILLER: Hugo Vetlesen herjet for Bodø/Glimt mot Viking. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det er første gang jeg har hat trick i assist. Det tar jeg med meg. Det er godt relasjonene begynner å sitte mer og mer, sier Hugo Vetlesen til TV 2.

TV 2 har tidligere skrevet at Bodø/Glimt i januar takket nei til et Vetlesen-bud fra Feyenoord med en totalramme på 65 millioner kroner. Vetlesen har siden forlenget kontrakten til sommeren 2025.

– Hugo Vetlesen har det vært store bud på allerede, og i sommer kommer det garantert nye gigantiske bud på midtbanejuvelen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han er fantastisk god allerede, og i årene som kommer vil han bare bli enda bedre. Noen av de pasningene han slår på Aspmyra mot Viking er eventyrlige, og det er han som er dirigenten bak Bodø/Glimt sin imponerende snuoperasjon. Tre målgivende siste kvarteret gjorde ikke prislappen på Vetlesen noe lavere, fortsetter Jesper Mathisen.

Knutsen er fornøyd med eleven sin.

Salvesen jubler for mål mot gamleklubben

– Hugo er skapende for oss. Jeg er ikke helt fornøyd i en perioder der jeg synes det var for store avstander mellom indreløperne. Vi må ha «connection» mellom dem. Hugo er i flott utvikling, og det har han vært lenge. Han har blitt belønnet med en landslagsplass. Han fortsetter en god vinter, sier Bodø/Glimt-treneren.

Viking ledet 2-0 til pause

Nino Zugelj og Runar Espejord scoret to mål hver, mens Amahl Pellegrino scoret det siste for Bodø/Glimt.

– Bodø/Glimt snur kampen på imponerende vis, og når de får spillet sitt til å sitte er de nesten ustoppelige. Hugo Vetlesen og resten av de gule skrur opp tempoet og presisjonen når de kommer under 1-3, og da henger rett og slett ikke Viking med, oppsummerer Mathisen.

Det var Bodø/Glimt som presset på fra start, men Viking tok ledelsen 34 minutter inn i oppgjøret. Lars-Jørgen Salvesen, som var tilbake på Aspmyra for første gang etter vinterens overgang fra Glimt til Viking, spilte gjennom Zlatro Tripic. Viking-kapteinen løp inn 1-0-scoringen.

Like før pause kunne Gianni Stensness doble ledelsen for Viking, men Glimt fikk tidlig i andre omgang tent håpet. Albert Grønbæk headet ballen videre til Runar Espejord innenfor Vikings boks. Den tidligere Tromsø-angriperen headet ballen videre i mål til 1-2 for Bodø/Glimt.

Salvesen-jubel

Snaut timen inn i oppgjøret var Viking tilbake i en tomålsledelse. Julian Faye Lund i Bodø/Glimt-målet kom aldri ut på et innlegg som havnet på bakerste stolpe, der Salvesen vant duellen og headet inn 3-1.

Tripic scoret – så ble han liggende

Bodø/Glimt ropte på straffespark da Hugo Vetlesen gikk ned i duell med Markus Solbakken, men dommeren vinket spillet videre.

I det 65. spilleminutt kom den slovenske kantspilleren Nino Zugelj inn for Bodø/Glimt. Fire minutter senere prikket Zugelj inn 2-3-reduseringen, før han fullførte opphentingen til 3-3 like etter.

Ti minutter før full tid var kampen snudd. Hugo Vetlesen fant Runar Espejord med en presis pasning, og tromsøværingen hamret inn 4-3-målet for Bodø/Glimt. Kort tid før slutt fastsatte Amahl Pellegrino resultatet til 5-3.

Da kampen ble blås av, lå Hugo Vetlesen nede med skade og holdt seg til ankelen. Han kom seg etter hvert på beina og var med på feiringen sammen med Glimt-spillerne foran supporterne.