Glimt-supportere tør ikke å reise til kampen mot Zagreb

VOLDELIG SUPPORTERE: Dinamo Bad Blue Boys fans under UEFA Champions League kvalifiseringen mellom Dinamo Zagreb og FC Shkupi på Maksimir stadium i Zagreb, Croatia, den 19. juli i år.. Photo: Igor Kralj/PIXSELL URN:67960110 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glimt patriot Andreas Myrvoll (45) fra Bodø er en av få supporter som er på plass i hovedstaden Zagreb til det viktige borteoppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Bodø/ Glimt.

Det står om en viktig billett til gruppespillet i Champions League.

Han har i likhet med mange andre supportere i Bodø fått med seg den beryktede oppførselen til supporterne fra Zagreb.

– Tror du folk er redde for å dra til denne bortekampen?

NØKTERN FEIRING: -Det blir en rolig feiring dersom Glimt kommer seg videre til gruppespillet i Champions League, sier Anders Myrvoll. Foto: Privat

– Nei, men jeg tar nok mer forholdsregler nå enn vanlig. Vi kommer ikke til å gå rundt med skjerf og vi kommer ikke til å samles oss ute. Jeg tror ikke at hjemmefansen er så skumle som man ryktene tilsier, men vi tar ingen sjanser, sier Andreas Myrvoll.

– Vi er ikke Røde Stjerne, men kun lille Bodø, sier Myrvoll.

Ifølge Bodø/ Glimt er det kun solgt 70 billetter til bortekampen. Under tidligere kamper som Bodø/ Glimt har spilt i Europa, er man blitt vant til å se feststemte Glimt-supportere i hopetall.

Tør ikke reise

Både i Roma (Italia), Glasgow (Skottland) og Alkmaar (Nederland) var det fra ni-hundre til godt over ett tusen supportere på plass, men ikke til Glimt sin viktigste kampen i historien.

– Folk vet at Glimt skal inn i et gruppespill, enten i Champions League eller Europa League, så de sparer seg nok til det. Noen sitter vel på gjerdet og kanskje venter på en kortere reisevei, sier Myrvoll.

Den beryktede supporterklubben, eller ultras til Dinamo Zagreb, Bad Blue Boys (BBB), har flere ganger vært innblandet i voldelig bråk.

Senest i høst og i vår var fans involvert i voldelig sammenstøt med Spansk politi under en Europa League-kamp mot Sevilla.

Voldelige supportere

Da Rosenborg møtte Dinamo Zagreb til kamp i 2019, valgte flere utesteder i Trondheim å holde stengt i frykt for å komme til sammenstøt med bråkmakerne.

Da Glimt møtte Zagreb på Aspmyra i forrige uke, hadde politiet i Bodø forberedt seg godt med ekstra ressurser på plass for å passe på de 60 - 70 beryktede ultras fra Zagreb, forteller Vegard Kristiansen, leder for politioperativt avsnitt ved Bodø politistasjon.

– Tror du mange supportere er blitt skremt av å dra til Zagreb?

– Jeg har faktisk snakket med en del supportere som ikke vil reise på grunn av at de er bekymret for hjemmefansen sin oppførsel, bekrefter Kristiansen til TV 2.

Kristiansen har ved flere anledninger vært med supporterne fra Bodø rundt om i Europa og inntrykket er at de norske supporterne stort sett oppfører seg bra, sier Kristiansen.

– Glimt-supporterne får gode skussmål fra lokalt politi i de landene de har vært på besøk i, forteller han.

Han har en klar oppfordring til Glimt-supporterne før onsdagens viktige oppgjør i Zagreb.

FULL FEST I BODØ: . Til borteoppgjøret mot Dinamo Zagreb er det kun solgt 70 billetter Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

– Det er ikke livsfarlig å dra til Zagreb, men man skal tenke seg litt om når det gjelder bruken av effekter. Unngå flagg og supporterutstyr på vei til- og fra stadion. Man må tenke seg litt om og være forsiktig, sier Kristiansen.

Et voldsomt trykk

Politiet i Bodø har prøvd å komme i kontakt med politiet i Zagreb.

– Vi har slitt litt med dialogen med det lokalt politi til tross for at vi har tatt kontakt flere ganger, men vi har inntrykk av at sikkerheten til våre folk vil bli godt ivaretatt. Det er mange andre, og større supporterklubber som har besøkt Zagreb før, forteller Kristiansen.

Det er forventet et voldsomt trykk på tribunene.

For Dinamo Zagreb er det også mye som står på spill.

Hjemmebanen heter «Maksimir Stadion», og er også hjemmebanen til Kroatia sitt landslag. Den har en kapasitet på 35 tusen ifølge Wikipedia.

Hjemmearenaen til Dinamo Zagreb ble bygget i 1912. Den er både beryktet og fryktet.

Det er en helt utrolig stemning under kampene. Det er et kravstort publikum, og hvis hjemmelaget taper, er ikke ultras i Bad Blue Boys nådige mot verken egne spillere eller trenere.

– Hvordan blir feiringen hvis Glimt tar seg til Champions League på onsdag?

– Det blir utrolig gøy, men det blir ingen feiring i gatene. Det lar vi være denne gangen, vi utfordrer ikke skjebnen, sier Glimt-supporter, Andreas Myrvoll.