Glimt-supportere brøt seg inn på Alfheim og ødela tifo: – Jævla synd

Det var et uhyggelig syn som møtte Tromsø-supporterne etter at Bodø/Glimt-supportere hadde brutt seg inn på Alfheim natt til søndag.

Supportergruppen til Tromsø, Forza Tromsø, hadde lagt ned mange timer med dugnadsarbeid for å skape best mulig stemning til «Slaget om Nord-Norge» søndag kveld.

Blant annet var det laget en stor tifo i tillegg til andre effekter.

Men da noen av supporterne i Forza Tromsø kom på Alfheim søndag formiddag for å hente utstyr som de skulle bruke på vorspielet til kampen, fikk de seg en uhyggelig overraskelse.

– Da så vi at det hadde vært personer inne på stadion som hadde vandalisert, stjålet og ødelagt det vi hadde klargjort til kveldens kamp. Samtidig snakker vi med folk i klubben som har fått tips fra flere personer om at det hadde vært personer inne på stadion i løpet av natten, forteller leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg til TV 2.

Hastedugnad

Han forteller videre at de har gått igjennom det de har av overvåkningsbilder hvor man tydelig kan se at det er personer ikledd Glimt-farger som står bak ugjerningen.

De siste timene har Tromsø-supporterne jobbet på spreng for å redde det som reddes kan.

Forza Tromsø måtte kalle inn til hastedugnad etter ødeleggelsene søndag formiddag. Foto: Morten Killingberg.

– Vi måtte dessverre hive oss rundt og sette i gang en hastedugnad for å redde dette, sier Killingberg og legger til:

– Vi hadde jo planer om å være på pub og lade opp til kampen, men det har vært en fantastisk gjeng som på kort varsel fikk reddet dette i havn. Det som ikke er stjålet kommer opp på stadion i kveld.

Bodø/Glimt: – Et alvorlig lovbrudd

Killingberg la først ut en melding på Twitter der han informerte om hva som var skjedd på Alfheim i løpet av natten. I ettertid har han lagt ut en oppdatering om at kveldens tifo er reddet.

Bodø/Glimt har selv publisert en melding på Twitter angående innbruddet.

Flere av supportereffektene var kastet i søpla. Foto: Morten Killingberg.

«Innbrudd er et alvorlig lovbrudd vi tar sterk avstand fra. Vi håper inderlig at det ikke er noen av våre som står bak. I en kamp som dette handler det om å skape en fantastisk ramme for begge lags supportere, og vise respekt for innsatsen som legges ned på tribunen i forkant og under kampen.», skriver Bodø/Glimt.

De opplyser samtidig om at de har blitt gjort oppmerksomme på hendelsen gjennom media og sosiale medier.

– Jævlig synd

Killingberg synes det er bra at Glimt har sendt ut en melding om saken, men at det er synd at slike ting skjer.

– Vi har fått masse tilbakemeldinger fra Glimt-supportere og folk i klubben som tar fullstendig avstand fra dette, og vi vet at de som har gjort dette ikke er majoriteten av Glimt-supportere, sier Killingberg.

– Men det er jævlig synd at de skal få holde på gang på gang. Det er ikke første gang dette skjer.

– Håper dere at de som står bak dette forstår alvoret nå?

– Ja, vi håper jo på det, men det håpte vi også etter 16. mai-kampen der nesten det samme skjedde. Vi får håpe indrejustisen hos Glimt-supporterne er tilstede og at dette blir slått ned på.

Med tifoen reddet håper Killingberg og resten av Tromsø-supporterne på en ellevill stemning og fotballfest på Alfheim senere søndag kveld.

– Vi er veldig nøye på at våre folk skal holde seg for god for noen hevnaksjon. Vi skal kose oss og ha fest på kamp i kveld.

