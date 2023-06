Glimt-stjernens beskjed etter Knutsen-avslagene: – Vi har mye mer å gå på

ETTERTRAKTET: Kjetil Knutsens prestasjoner som Bodø/Glimt-trener har vekket interesse ute i Europa. Patrick Berg mener det er beundringsverdig at han hittil ikke har hoppet på noen andre prosjekter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

OSLO (TV 2): Han lar seg beundre av Kjetil Knutsens trofasthet. Og med en topp motivert trener på laget er Patrick Berg (25) trygg på at verken norsk eller internasjonal fotball har sett det beste av Bodø/Glimt.

Foran 2022-sesongen takket Kjetil Knutsen nei til Rosenborg. Siden har han blitt linket til flere klubber i utlandet, senest til den nederlandske storklubben Ajax.

I TV 2s Eliteserie-podkast Spiss Vinkel har det tidligere blitt fortalt at Ajax ikke lykkes i sine forsøk på å møte Knutsen til en prat.

Selv har Knutsen vært klar på at alt han fokus ligger på Bodø/Glimt.

– Du spør godt, svarer Glimt-kaptein Patrick Berg på TV 2s spørsmål om hvor lenge Kjetil Knutsen skal avvise større klubber.



Han lar seg fascinere av hvor dedikert Kjetil Knutsen er til Glimt-prosjektet.

– Det er beundringsverdig at klubb etter klubb kommer, og så ønsker han å styre videre med prosjektet i Bodø. Det setter vi pris på.

– Vi har full forståelse for at han en dag reiser videre. Det er naturlig, men foreløpig virker det som han trives godt i Glimt, sier Patrick Berg.



STARTET FOR NORGE: Patrick Berg virker å ha spilt seg til en sentral plass på landslaget. Han startet nylig både mot Skottland og Kypros. Søndag er det Strømsgodset borte som venter. Foto: Fredrik Varfjell

I september 2022 ble han hentet hjem til Bodø/Glimt etter et mislykket opphold i franske Lens.

På sett og vis markerte det en kursendring i Glimt: En måned tidligere røk Bodø/Glimts drøm om Champions League på målstreken borte mot Dinamo Zagreb.



– Har mye mer å gå på

I ettertid konkluderte Kjetil Knutsen med at stallen var for tynn da Champions League-drømmen ble knust.

– Det er så langt unna det Glimt skal være, var Knutsens dom.

I vinter rustet Glimt kraftig opp. Hittil i år har klubben vært nærmest uslåelig i Eliteserien, men Patrick Berg tar ikke av.



– Jeg tror Kjetil fortsatt har tro på at vi kan utvikle det vi har begynt på, og det er en følelse jeg også har. Vi har mye mer å gå på, sier Berg.

Men han sier det aldri ble pratet om Champions League-ambisjoner og den slags da han vendte hjem til Norge.

Han sier at han aldri fikk noen lovnader på at det skulle satses skikkelig.

– Det er ikke et sånt fokus vi har. Men samtidig har vi fått smaken på ting og skjønt at vi ikke er så langt unna det aller, aller beste i Europa og det høyeste nivået man kan nå som klubb. Det er godt å kjenne på at man en dag kan nå det, sier Berg.

Nå håper han at norske klubber tør å ta sats.

– Hvis Norge som land får et par gode opplevelser i Europa, så vil det bli lettere og lettere (å kvalifisere seg til europeiske turneringer).

Han tror det handler om at norsk fotball tør å satse skikkelig framover.

– Jeg tror vi vil få mye igjen for det, hvis man klarer å få klubber jevnlig inn i Europa, sier Patrick Berg.



– Større respekt av årets prestasjon

Siden seriesølvet i 2019, har Glimt to seriegull og en andreplass på samvittigheten i Eliteserien.

– Er Glimt nå en etablert stormakt i norsk fotball?



– På mange måter vil jeg si ja. Vi har fortsatt ting vi kan utvikle som klubb. Blant annet ønsker vi oss en ny stadion, som jeg tror kunne vært positiv for hele byen.

– På trenerteam og lag så føler jeg at vi er der. Vi har litt å gå på når det kommer til fasiliteter, men det håper jeg ordner seg i årene som kommer, sier Patrick Berg.



Etter elleve serierunder i år har klubben skaffet seg et forsprang på tabelltoppen på ti poeng. Ti seiere, en uavgjort og null tap hittil er fasit.

Det er en kopi av den eventyrlige 2020-sesongen som endte med et suverent seriemesterskap 19 poeng foran Molde.

– Jeg vil si at 2023-laget er mer solid. Vi er mer robuste nå. I 2020 var vi fortsatt fersk i gamet når det kom til toppfotball. Vi hadde kanskje høyere topper da, men det jeg tror folk ikke tenker på er at ligaen er ganske mye bedre nå, sier Patrick Berg.



Han begrunner det blant annet med at fotballen til dels lå brakk foran 2020-sesongen som en følge av pandemien, og tror de andre ble tatt litt på senga av Glimts intensitet og nivå.

– Nå er alle mer forberedt på hva som venter dem mot oss. Det gjør at jeg synes det vi har gjort i år er en større prestasjon. Det står mer respekt av det, sier Berg.