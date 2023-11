Glimt sikret seriegullet: – En fotballstorhet

Bodø/Glimt-Aalesund 1–0

For første gang kunne Bodø/Glimt feire et seriegull på Aspmyra sammen med sine egne supportere. Kaptein Patrick Berg legger ikke skjul på at det smaker godt.

– Det er fantastisk. Det er godt at vi endelig kan feire gullet med supporterne. Det er fantastisk at vi også kan gjøre det på hjemmebane, sier han til TV 2.

VILL JUBEL: Glimt-spillerne feirer sammen med fansen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter kampen stormet en rekke supportere banen for å feire sammen med spillerne.

– Fantastisk. Det er rørende, sier Kjetil Knutsen om jubelscenene etter at gullet var et faktum.

– Livet er bra nå. I dag er vi seriemestre, og jeg er veldig glad, sier Glimt-spiss Faris Pemi Moumbagna etter kampen.

Måper av Glimt: – Helt uvirkelig



Kjetil Knutsen (55) og Bodø/Glimt inviterte til fotballfest mot AaFK på Aspmyra, med ett mål for øye:

Å sikre det tredje seriegullet i klubbens historie – alle under Knutsens ledelse.

Og favorittene leverte mot tabelljumboen, og vant til slutt 1–0. Dermed sikrer Glimt seg gullet på Aspmyra, og tar tilbake fotballherredømmet i norsk fotball.

– Måten de har utviklet den klubben på er jo uvirkelig: De har gått fra å ha ligget med brukket rygg i OBOS-ligaen og tigge for penger, til å nå være en fotballstorhet, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Glimt i «FotballXtra.»

Patrick Berg satte ord på reisen til Glimt under Knutsen.

– Det har vært en reise som har vært helt unik. Det at vi klarer å opprettholde det i så mange sesonger synes jeg er stort. Det er ikke mange andre norske klubber som har klart det tidligere, sier han til TV 2.



Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Største siden Eggen

Kjetil Knutsen har ledet klubben i den suksessfulle perioden. 55-åringens prestasjoner som Glimt-trener får Yaw Amankwah til å bruke store ord.



– Nå har han tatt tre seriegull på fire sesonger. Kjetil Knutsen er jo den største norske klubbtreneren siden Nils Arne Eggen, sier han.

HYLLES: Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen

Det var en ydmyk Glimt-trener som svarer på Eggen-sammenligningen etter kampen.

– Det er en del gull igjen opp til ham. Det er en ære å bli sammenlignet med ham, sier han, og fortsetter:

– Det som er spesielt med Glimt er at det er så mange rundt klubben som drar i samme retning. Det er lett at det er jeg som får æren akkurat nå, men det er mange som skal æres, mener han.

Glimt vant seriegull i 2020 og 2021, men i fjor så de Molde stikke av med eliteserietittelen.

De møter klubben fra rosenes by i cupfinalen, og kan dermed sikre seg enda mer sølvtøy denne sesongen.