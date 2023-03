Glimt-profil viser frem skrekkskade

Da Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes skulle henge opp et speilpanel på en garderobedør onsdag forrige uke, gikk det skikkelig galt.

– Jeg festet det litt halvveis på toppen. Så skulle jeg snu meg og se etter verktøy. Så merket jeg at det falt ned, og instinktivt tok jeg imot speilet. Da ble jeg skåret i underarmen, forteller Saltnes til TV 2.

30-åringen fikk et stygt kutt, og ropte umiddelbart på samboer Karoline Hansen, som satt på hjemmekontor.

– Det var ganske dramatisk. Jeg tror ikke det var noen artig opplevelse for henne, sier Saltnes.

SKADEN: Ulrik Saltnes avbildet før operasjonen torsdag, dagen etter at skaden skjedde. Foto: Privat

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

– Jeg har aldri hørt en sånn redsel i stemmen hans da han ropte, sier Hansen til Avisa Nordland.

– Det gikk veldig fort og på instinkt. Jeg var full av adrenalin med en gang. Jeg så blodspruten, og da var det bare å få tak i hjelp. Jeg løp rett opp til samboeren min, og heldigvis var hun på hjemmekontor. Vi fikk knyttet det opp og lagt på kompresjon, sier Saltnes.

Ambulansen kom raskt, og Saltnes var «lynkjapt» på sykehus.

– Pappa sa det fint: Du må velge med omhu hvor ulykken skal skje, sier Saltnes, som er glad for å kunne fortelle om ulykken.

– Akkurat nå er jeg litt lei av å prate om det, så sånn sett er det litt deilig å få det ut i media, så jeg ikke må forklare alle hvorfor jeg går med gips. Derfor er det et skippertak med å fortelle det nå. Jeg er bare glad for at det gikk bra, og jeg er glad for god hjelp, sier han.

UTE I FLERE UKER: Ulrik Saltnes (til høyre), her mot Arsenal-stopper William Saliba i Europaligaen, må gå med gips og skinne i seks uker. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Saltnes er usikker på når han er tilbake på banen for Glimt.

– Det er litt i det blå, men det blir gips/skinne i seks uker, så må vi bare ta det derfra, sier Bodø/Glimts midtbanespiller.