Glimt og RBK sikret Europa-plass – vilt nimålsdrama i Bodø

DRAMA: Hugo Vetlesen scoret to av Bodø/Glimts fem mål. Foto: Mats Torbergsen

Jerv-Rosenborg 2-4

Bodø/Glimt-Viking 5-4

Aalesund-Lillestrøm 2-1

I Bodø var det en vill thriller. Hugo Vetlesen ble matchvinner med en utrolig scoring rundt fem minutter før full tid.

– Et sjukt øyeblikk. Vanvittig kamp. Jeg har ikke ord, sier Vetlesen til TV 2.

«Ingen» på Aspmyra trodde at det skulle bli mål da 22-åringen fyrte av.



– Jeg ble litt sjokkert selv. Jeg får et vanvittig treff og sikter mot lengste. Jeg skal jo si at jeg var ganske heldig med at den gikk i mål. En euforisk følelse, beskriver Vetlesen.

Se det utrolige målet her:

Viking-supporterne fryktet nok det verste da Glimt tok ledelsen allerede etter fem minutter spilt.

Viking utlignet raskt, før de fikk en ny kalddusj da Hugo Vetlesen satte inn 2-1 til Glimt. Da var det spilt 23 minutter.

Så slo gjestene fra Stavanger, som har vært i grusom form denne høsten, knallhardt tilbake på Aspmyra.

Kristoffer Løkberg ordnet 2-2 til pause. Etter sidebyttet gjorde en dobbel fra Kevin Kabran at Viking styrte mot en sensasjonell seier.

SNUOPERASJON: Viking var på vei mot en av høstens store oppturer, men endte opp med et nytt tap. Foto: Mats Torbergsen

Aspmyra tok av

Da våknet Kjetil Knutsens menn.

Runar Espejord tente håpet for Glimt med redusering til 3-4 rundt 20 minutter før slutt.

Albert Grønbæk satte inn 4-4 ti minutter senere. Deretter var det Vetlesens tur: Fra hjørnet av 16-meteren sendte han ballen i en bue over keeper, via stolpen og i mål.

KOK: Aspmyra tok helt av da Hugo Vetlesen satte inn kampens niende mål og Glimts femte. Foto: Mats Torbergsen

Tidenes yngste RBK-debutant

I Grimstad feide Rosenborg over Jerv, i en kamp der midtbanespilleren Sverre Halseth Nypan (15 år, ti måneder og 18 dager) ble tidenes yngste debutant for trønderne.

Unggutten var ikke direkte involvert i noen av Rosenborgs scoringer.

Casper Tengstedt scoret to. Victor Jensen og Stefano Vecchia scoret hvert sitt.

MEDALJE: Det blir minst bronse på Kjetil Rekdal i debutsesongen i Trondheim. Foto: Tor Erik Schrøder

Rosenborg går nå inn i siste serierunde ett poeng bak Bodø/Glimt, som innehar andreplassen. Som toer og treer på tabellen skal lagene spille Conference League-kvalifisering til sommeren.

Siste serierunde Rosenborg-Sarpsborg 08 Vålerenga-Molde Strømsgodset-Bodø/Glimt Lillestrøm-HamKam Kristiansund-Jerv Viking-Odd Tromsø-Aalesund Sandefjord-Haugesund

Lillestrøm ender på fjerdeplass.